Maltempo, pioggia e vento flagellano la Calabria

https://www.facebook.com/share/v/17V7AXL32D/

Prosegue senza sosta l’attività di soccorso dei Vigili del Fuoco nelle province di Catanzaro e Crotone, colpite dal maltempo delle ultime ore.

Provincia di Catanzaro

Dalla mattinata di oggi sono stati portati a termine 30 interventi, tra assistenza a persone in difficoltà, gestione di danni causati dall’acqua e allagamenti. Sono 20 gli interventi ancora in corso.

Provincia di Crotone

Nella provincia di Crotone si registrano invece 32 interventi conclusi, mentre 11 sono ancora in atto, con squadre impegnate nelle aree maggiormente colpite.

Il dispositivo di soccorso resta attivo e potenziato per far fronte all’evolversi della situazione.