Lucanto (FdI), “Favorevole all’importante proposta a sostegno dell’istituzione dello psicologo scolastico nel sistema educativo nazionale”

– La mozione proposta dalla consigliera Antonietta Cozza a sostegno dell’istituzione dello psicologo scolastico nel sistema educativo nazionale, è stata oggetto di attenzione del consiglio comunale di Cosenza odierno. Tra gli interventi programmati quello della consigliera Ivana Lucanto del gruppo “Fratelli d’Italia”, la quale ha subito fatto presente che “la proposta in argomento si rende necessaria e urgente, poiché i giovani vivono oggi sfide psicologiche e sociali senza precedenti, che spesso non riescono a esprimere”.

“L’adolescenza è un periodo delicato. Da sempre. Ma oggi, i ragazzi affrontano pressioni che noi adulti spesso comprendiamo a fatica o non comprendiamo per nulla – ha detto Lucanto”.

La stessa ha aggiunto che “il cyberbullismo, l’ansia da prestazione, l’isolamento sociale, la crescente difficoltà nella gestione delle emozioni sono problemi che possono segnare la crescita e il benessere dei giovani”.

La consigliera Ivana Lucanto, ha inoltre evidenziato nel corso del suo intervento che “pur apprezzando il grandissimo lavoro degli insegnanti, questi non possono sostituirsi a figure specializzate. Lo psicologo scolastico rappresenta un punto di riferimento per studenti, famiglie e personale della scuola e aiuta a prevenire il disagio. Intercetta i primi segnali di sofferenza nonché offre ascolto e supporto concreto e professionale”.

Secondo Lucanto, “questi non sono casi sporadici e, in particolar modo, – ha specificato – non si tratta di gestire delle situazioni di emergenza. Bisogna costruire una scuola che sia un luogo sicuro, accogliente, attento al benessere di tutti. In molti Paesi europei lo psicologo scolastico è già una realtà, con risultati positivi sia sul rendimento che sulla serenità degli studenti”.

“Lo psicologo scolastico – ha aggiunto – è una necessità, non un lusso. La sua presenza quotidiana negli istituti è in grado di costruire relazioni di fiducia con gli studenti, i docenti e le famiglie i cui benefici sarebbero evidenti: riduzione del bullismo, miglioramento del clima scolastico, sostegno agli studenti in difficoltà, formazione per i docenti su come riconoscere i segnali di disagio, e un canale di comunicazione diretto con le famiglie”.

A tal riguardo, con rispetto, la consigliera del gruppo meloniano in consiglio comunale, ha voluto ricordare la tragedia che poco tempo fa ha colpito l’ex sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, e la sua famiglia, facendo rilevare all’assise che “la perdita del figlio, giovane psicologo, ci ha profondamente addolorato e ci ha fatto riflettere ancora di più sull’importanza di non lasciare nessuno solo davanti al proprio dolore. Il disagio psicologico può colpire chiunque, anche chi si dedica con passione ad aiutare gli altri”.

Ivana Lucanto ha dunque sottolineato che appoggiare la mozione posta in discussione significa dare un segnale concreto di attenzione e responsabilità verso le nuove generazioni, rimarcando particolarmente il fatto come il Consiglio Comunale di Cosenza, attraverso la riunione di oggi, possa avere l’opportunità di lanciare un segnale forte, di essere promotore di un cambiamento che potrebbe salvare vite umane e migliorare il futuro delle nuove generazioni.

Per questi motivi, – ha concluso la consigliera Lucanto – il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha votato convintamente a favore della mozione in argomento, osservando che investire nella salute mentale dei giovani significa investire nel futuro della nostra società. Una società più forte, più giusta e più umana.

Ivana Lucanto

Consigliere Comunale di Cosenza – Gruppo “Fratelli d’Italia”