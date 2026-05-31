

Locri-Gerace accoglie il nuovo Vescovo: il 25 luglio l’ingresso solenne di Mons. Cesare Di Pietro

La Diocesi di Locri-Gerace si prepara ad accogliere il suo nuovo Pastore. È stata infatti fissata per sabato 25 luglio 2026, alle ore 19.00, la celebrazione dell’ingresso solenne di S.E.R. Mons. Cesare Di Pietro, nominato da Papa Leone XIV alla guida della Chiesa locrese.

L’annuncio è stato diffuso dall’Amministratore Apostolico, Mons. Francesco Oliva, che ha comunicato alla comunità diocesana la data di uno degli appuntamenti ecclesiali più significativi degli ultimi anni per il territorio.

La celebrazione si svolgerà nella Basilica Concattedrale di Gerace, dove il nuovo Vescovo prenderà possesso canonico della Diocesi secondo quanto previsto dal Cerimoniale dei Vescovi. Durante la liturgia sarà letta la Lettera Apostolica di nomina e Mons. Di Pietro siederà sulla cattedra episcopale, gesto che segna ufficialmente l’inizio del suo ministero pastorale nella Diocesi di Locri-Gerace.

All’evento parteciperanno i Vescovi della Regione Ecclesiastica Calabria e della vicina Sicilia, il clero diocesano, i religiosi e le religiose, le autorità civili e militari, oltre ai rappresentanti delle associazioni, dei movimenti ecclesiali e ai fedeli provenienti dalle diverse comunità parrocchiali.

L’ingresso del nuovo Vescovo rappresenta un momento particolarmente atteso per la Chiesa locale, chiamata a vivere una nuova fase del proprio cammino pastorale. Per questo motivo l’Amministratore Apostolico ha invitato l’intera comunità a prepararsi spiritualmente attraverso la preghiera, affidando il ministero di Mons. Cesare Di Pietro all’intercessione della Beata Vergine Immacolata, patrona della Diocesi, e dei Santi Patroni della Chiesa locrese.

Il programma dettagliato della giornata è attualmente in fase di definizione e sarà reso noto nelle prossime settimane.

L’appuntamento del 25 luglio si preannuncia come una grande festa di fede e partecipazione, destinata a riunire l’intera comunità diocesana attorno al suo nuovo Vescovo.