L’I.C. “L. Chitti” vola a Roma: il trionfo della resilienza contro il caos burocratico

L’Istituto Comprensivo si conferma un’eccellenza dello sport studentesco, ma quest’anno la

vittoria ha un sapore diverso: quello della sfida vinta contro l’impossibile. Dopo la fase

provinciale di Gioia Tauro e lo straordinario successo alla finale regionale di Cosenza del 23

aprile, la scuola ha ufficialmente staccato il pass per le Finali Nazionali allo Stadio Olimpico

di Roma.

Dietro i podi e il dominio assoluto nelle staffette si nasconde però una realtà paradossale.

Per tutto l’anno scolastico, infatti, circa 400 alunni e i loro docenti sono stati privati del

Palazzetto dello Sport, rimasto inagibile a causa di lungaggini burocratiche tra

l’amministrazione comunale e la Città Metropolitana.

“Un’istituzione scolastica non può essere lasciata sola a gestire le inadempienze della

politica. Lo sport non è un optional, ma un pilastro della formazione”, è il grido che

emerge da una comunità che ha visto la propria didattica stravolta da un caos logistico che

dura da mesi.

Nonostante l’assenza di una struttura idonea che ha reso impossibile la normale

programmazione degli allenamenti pomeridiani e della preparazione atletica, la “macchina

dell’eccellenza” del “Chitti” non si è fermata.

Con la guida sapiente del prof. Antonio Ferro, la sua dedizione e tenacia e il supporto dei

docenti Mezzatesta e Sergi, si è riusciti a sopperire alla mancanza di spazi, trasformando il

disagio in motivazione.

La Dirigente Scolastica, Dott.ssa Maria Antonella Timpano, ha continuato a difendere il

valore educativo dello sport, garantendo pieno sostegno a ragazzi e famiglie, che si sono

adoperate a sostenere gli allenamenti dei propri figli in impianti sportivi al di fuori del

comune. Nonostante l’isolamento istituzionale, il risultato è stato un traguardo che non è

solo sportivo, ma una vera e propria lezione di civiltà.

Dal 26 al 29 maggio, gli alunni del “Chitti” rappresenteranno la Calabria a Roma.

Porteranno in pista non solo la loro tecnica atletica, ma l’orgoglio di chi ha saputo vincere

anche quando gli è stato tolto lo spazio vitale per crescere.

Questo trionfo è il coronamento di un impegno collettivo che va oltre il nastro del

traguardo: è la dimostrazione che il talento e la passione, se uniti, sono più forti di

qualsiasi intoppo burocratico.