Nesci, “Meno burocrazia e più opportunità: La Calabria può diventare protagonista della nuova strategia per il Sud”

“La Calabria deve smettere di essere vista come una periferia d’Europa e diventare invece una regione strategica su cui investire per crescita, innovazione e occupazione. È questa la direzione politica che stiamo portando avanti a Bruxelles: meno burocrazia, più strumenti concreti per giovani, imprese e territori”.

Lo dichiara l’eurodeputato Denis Nesci (Fratelli d’Italia/ECR), presentando l’editoriale di apertura della newsletter di maggio dedicata alle opportunità europee e nazionali per il Mezzogiorno.

“Troppo spesso – evidenzia Nesci – i nostri territori hanno perso occasioni a causa di procedure complicate, ritardi amministrativi e scarsa informazione. Oggi invece servono misure semplici, accessibili e realmente utili a chi vuole investire, fare impresa e creare lavoro in Calabria”.

L’eurodeputato sottolinea come strumenti come Generazione Terra di ISMEA, Smart&Start Italia, ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero, SME Fund ed Erasmus+ rappresentino opportunità concrete soprattutto per una regione come la Calabria, che dispone di enormi potenzialità ancora inespresse nei settori agricolo, turistico, innovativo e culturale.

“La Calabria ha tutte le caratteristiche per diventare un laboratorio di sviluppo del Sud Italia: agricoltura di qualità, turismo identitario, giovani talenti e un patrimonio territoriale unico. Ma bisogna mettere i cittadini nelle condizioni di poter competere davvero, senza essere soffocati dalla burocrazia”, aggiunge Nesci.

Particolare attenzione viene dedicata anche al tema del ricambio generazionale e del diritto dei giovani a costruire il proprio futuro nella propria terra.

“Il nostro obiettivo – prosegue – è creare le condizioni affinché i giovani calabresi possano scegliere di restare, investire e lavorare nella loro regione. L’Europa deve essere uno strumento per liberare energie e creare opportunità, non un sistema distante dai territori”.

Nesci conclude ribadendo il proprio impegno istituzionale a supporto di cittadini, imprese e amministrazioni locali: “Io e il mio ufficio continueremo a lavorare per avvicinare concretamente l’Europa alla Calabria, trasformando bandi e strumenti spesso poco conosciuti in occasioni reali di crescita e sviluppo per le nostre comunità”.