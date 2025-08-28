L’evasione. Arrestato a Taurianova un uomo beccato a passeggiare per una via della città, ma era agli arresti domiciliari

Sorpreso a passeggiare per la via della città di Taurianova un uomo sottoposto a “detenzione presso il proprio domicilio” ed è per questo che è stato tratto in arresto dalla Squadra delle Volanti del Commissariato della Polizia di Stato di Polistena “che, nell’espletare i servizi di controllo del territorio, ha notato l’uomo che percorreva a piedi una via del comune di Taurianova”.

Da evidenziare che lo stesso “è stato arrestato in flagranza di reato per il delitto di evasione e l’Autorità Giudiziaria di Palmi, al termine delle formalità di rito, ha disposto la ricollocazione dell’arrestato presso la sua abitazione, in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale competente che ha convalidato l’arresto”.