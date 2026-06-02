Infiorata di Taurianova 2026: omaggio a Gianni Versace, il genio creativo italiano
Giu 02, 2026 - redazione
L’Infiorata di Taurianova 2026 quest’anno sarà dedicata al tema del
“Made in Italy – Il Genio Creativo Italiano” e fra le tante attività che la
caratterizzeranno ci sarà lo splendido omaggio a una delle figure più
straordinarie che l’Italia abbia donato al mondo della moda: Gianni
Versace.
Tra i bozzetti che prenderanno vita lungo il suggestivo tappeto floreale
della manifestazione, uno sarà interamente dedicato proprio al celebre
stilista calabrese, simbolo di talento, innovazione e creatività senza
confini. Una scelta che nasce dal desiderio di celebrare non solo un
protagonista della moda internazionale, ma anche un uomo che,
partendo dalla Calabria, è riuscito a conquistare le passerelle e le capitali
del mondo con il suo stile inconfondibile.
Gianni Versace ha rappresentato l’essenza più autentica del Made in Italy:
la capacità di trasformare arte, cultura, tradizione e bellezza in un
linguaggio universale. Le sue creazioni hanno rivoluzionato il concetto
stesso di moda, fondendo eleganza, audacia e innovazione in un mix che
ancora oggi continua a ispirare generazioni di designer di tutto il mondo.
L’omaggio floreale dell’Infiorata vuole essere un tributo alla sua visione, al
suo coraggio creativo e alle sue radici calabresi. Attraverso migliaia di
petali colorati, i maestri infioratori racconteranno la storia di un
personaggio che si è distinto per il suo modo autentico ed originale di
trasformare il proprio talento in un patrimonio culturale riconosciuto in
tutto il mondo.
La scelta di dedicare uno dei quadri floreali a Gianni Versace assume un
valore particolarmente significativo per la comunità calabrese. Celebrarne
la figura significa ricordare come il genio e la creatività possano nascere
anche in territori lontani dai grandi centri internazionali, in quel Sud del
Mondo che sta diventando motivo di orgoglio e riscatto per intere
comunità.
Con questo omaggio, l’Infiorata di Taurianova conferma la propria
vocazione a valorizzare le eccellenze italiane e a raccontare, attraverso
l’arte effimera dei fiori, le storie di donne e uomini che hanno reso grande
il nome dell’Italia nel mondo.
Nei prossimi giorni verranno annunciati tutti i bozzetti di questa edizione.
Nel 2026, dunque, tra i colori e i profumi dell’Infiorata, sboccerà anche il
ricordo di Gianni Versace: un genio creativo che continua a vivere nelle
sue opere e nell’ammirazione di milioni di persone, simbolo eterno
dell’eccellenza italiana.