Infiorata di Taurianova 2026: omaggio a Gianni Versace, il genio creativo italiano

L’Infiorata di Taurianova 2026 quest’anno sarà dedicata al tema del

“Made in Italy – Il Genio Creativo Italiano” e fra le tante attività che la

caratterizzeranno ci sarà lo splendido omaggio a una delle figure più

straordinarie che l’Italia abbia donato al mondo della moda: Gianni

Versace.



Tra i bozzetti che prenderanno vita lungo il suggestivo tappeto floreale

della manifestazione, uno sarà interamente dedicato proprio al celebre

stilista calabrese, simbolo di talento, innovazione e creatività senza

confini. Una scelta che nasce dal desiderio di celebrare non solo un

protagonista della moda internazionale, ma anche un uomo che,

partendo dalla Calabria, è riuscito a conquistare le passerelle e le capitali

del mondo con il suo stile inconfondibile.

Gianni Versace ha rappresentato l’essenza più autentica del Made in Italy:

la capacità di trasformare arte, cultura, tradizione e bellezza in un

linguaggio universale. Le sue creazioni hanno rivoluzionato il concetto

stesso di moda, fondendo eleganza, audacia e innovazione in un mix che

ancora oggi continua a ispirare generazioni di designer di tutto il mondo.

L’omaggio floreale dell’Infiorata vuole essere un tributo alla sua visione, al

suo coraggio creativo e alle sue radici calabresi. Attraverso migliaia di

petali colorati, i maestri infioratori racconteranno la storia di un

personaggio che si è distinto per il suo modo autentico ed originale di

trasformare il proprio talento in un patrimonio culturale riconosciuto in

tutto il mondo.

La scelta di dedicare uno dei quadri floreali a Gianni Versace assume un

valore particolarmente significativo per la comunità calabrese. Celebrarne

la figura significa ricordare come il genio e la creatività possano nascere

anche in territori lontani dai grandi centri internazionali, in quel Sud del

Mondo che sta diventando motivo di orgoglio e riscatto per intere

comunità.

Con questo omaggio, l’Infiorata di Taurianova conferma la propria

vocazione a valorizzare le eccellenze italiane e a raccontare, attraverso

l’arte effimera dei fiori, le storie di donne e uomini che hanno reso grande

il nome dell’Italia nel mondo.

Nei prossimi giorni verranno annunciati tutti i bozzetti di questa edizione.

Nel 2026, dunque, tra i colori e i profumi dell’Infiorata, sboccerà anche il

ricordo di Gianni Versace: un genio creativo che continua a vivere nelle

sue opere e nell’ammirazione di milioni di persone, simbolo eterno

dell’eccellenza italiana.