Le corajisime calabresi al Convegno “Sentinelle del gran tempo” in Puglia

Andrea Bressi, il noto cantastorie e polistrumentista catanzarese, impegnato da molti anni, oltre che al recupero, soprattutto alla salvaguardia e diffusione della tradizione delle “corajisime” calabresi, dal 2016 è membro attivo e referente per la Calabria della Rete Nazionale Bambole Quaresima, un sodalizio di esperti e studiosi che condividono la passione per la ricerca e per la diffusione della millenaria usanza delle pupattole quaresimali.

Lo scorso finesettimana i vari rappresentanti regionali della Rete Nazionale Bambole Quaresima, su invito della Associazione Passione e Tradizione Molfetta, si sono ritrovati in Puglia in occasione dell’iniziativa Sentinelle del Gran Tempo, una intensa due giorni alla riscoperta delle bambole quaresimali.

Si usava esporre a partire dal mercoledì delle ceneri, una rudimentale pupattola, che fungeva da datario della quaresima. La funzione calendariale era affidata a sette penne di gallina conficcate in un agrume o tubero posto ai piedi di questi fantocci rituali. Ogni domenica che trascorreva si sfilava una penna. L’ultima, privata il giorno del Sabato Santo decretava la fine del lungo periodo di restrizioni quaresimali, e assieme alle campane che suonavano a festa, annunciava la Resurrezione. Era finalmente possibile consumare i dolci pasquali.

Il convegno tenutosi, nel pomeriggio di sabato 22 marzo, presso l’aula magna del Palazzo Vescovile di Molfetta, si è configurato come una importante e preziosa occasione di confronto, di ritrovamenti e nuove conoscenze, di scambi e arricchimenti culturali e affettivi.

Dopo i saluti di benvenuto della Associazione organizzatrice nella persona di Giuseppe De Robertis e delle istituzioni locali, è stata la volta della referente del Molise, Angela Cicora che ha presentato un dettagliato excursus sui dieci anni del sodalizio nazionale delle bambole quaresima e ricordando le varie tappe degli incontri.

Il libero ricercatore Andrea Bressi, oltre a portare testimonianza della tradizione delle “corajisime” in Calabria, ha presentato un interessante “Viaggio Sonoro” da Carnevale a Pasqua. Una apprezzatissima e coinvolgente immersione nei suoni e nei silenzi, nelle storie e nei canti quaresimali calabresi.

Oltre al libero ricercatore catanzarese, Bressi, referente calabrese, ecco gli altri membri del sodalizio: Lucia Laterza per la Basilicata, Giuseppe Trinchese (Pro Loco Nola) per la Campania, Luigia Cirsone (CIF Lucera) per la Puglia, Angela Cicora per il Molise, Francesco Giovanni Maria Stoppa (CATA Compagnia Tradizioni Teatine APS) per l’Abruzzo.

A seguire l’inaugurazione della Mostra delle “bambole quaresima” presso la sede della Ass. Passione e Tradizione Molfetta e la degustazione delle pietanze quaresimali molfettesi. Non sono mancati i momenti di convivialità e musica tradizionale, come sempre uno dei momenti importanti e confronto delle delegazioni.