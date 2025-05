Laboratorio di analisi di Corigliano, Baldino e Sciarrotta (M5S): “Stop agli spot, servono assunzioni: la sanità calabrese non è un palcoscenico elettorale”

Turni saltati, 24 quelli notturni e 7 quelli pomeridiani solo per il mese di maggio, servizi ridotti, provette da spostare da un ospedale all’altro, attese che si allungano. A pagare il prezzo dell’inefficienza e della mancata programmazione sono sempre gli stessi: i cittadini e i professionisti lasciati soli. Nessuna cura per chi cura. Mentre la narrazione ufficiale della politica regionale di centrodestra continua a parlare di “rinascita della sanità calabrese”, la realtà che vivono ogni giorno operatori e cittadini è diversa. A Corigliano il laboratorio analisi è sull’orlo della chiusura perché mancano tecnici sanitari nonostante le continue, e ripetute nel tempo, segnalazioni dei dirigenti preposti. La macchina regionale si muove solo per salvare la faccia, mai per risolvere davvero i problemi. Dove sono le assunzioni tanto decantate da questo governo regionale? La mancanza di tecnici di laboratorio, che svolgono un’attività importante nella diagnostica, impoverisce i livelli essenziali di assistenza riducendo, come previsto, la paventata fine del commissariamento nella sanità calabrese all’ennesima e inutile opera di propaganda in vista delle prossime elezioni regionali>, è quanto denunciano in una nota la deputata M5S Vittoria Baldino e la consigliera comunale M5S Lidia Sciarrotta.