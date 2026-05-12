Laboratorio analisi Polistena  l’allarme sul personale: “Senza rinforzi i cittadini scelgono il privato”. L’Asp per difendersi sceglie l’efficienza del “Willermin” per contrastare il privato

Laboratorio analisi Polistena l’allarme sul personale: “Senza rinforzi i cittadini scelgono il privato”. L’Asp per difendersi sceglie l’efficienza del “Willermin” per contrastare l’efficienza del privato

La carenza di personale nelle strutture ospedaliere continua a pesare sull’efficienza del servizio sanitario pubblico. È questo il nodo della “crisi” e della situazione all’ospedale Santa Maria degli Ungheresi con relativa organizzazione delle attività sanitarie territoriali.

Secondo quanto si apprende da fonti accreditate, il problema principale riguarda la difficoltà delle strutture pubbliche nel sostenere il confronto con le realtà private e convenzionate. Alla base delle criticità ci sarebbe soprattutto la mancanza di medici, paramedici e personale amministrativo, indispensabili per garantire tempi rapidi nelle prestazioni e nella consegna della documentazione ai pazienti. All’ospedale di Polistena, tra reparti e pubblico giornaliero vanno in tilt nei referti da consegnare.

“Non possiamo reggere l’urto delle aziende private senza personale adeguato”, è stato sottolineato . Le difficoltà operative riguarderebbero in particolare la gestione delle pratiche e dei referti, che spesso non riescono a essere elaborati e consegnati con la necessaria tempestività.

Nel confronto è stato citato anche il caso della struttura di via Willermin di Reggio Calabria indicata come esempio di organizzazione più efficiente grazie a una maggiore presenza di personale sanitario. Proprio questa disponibilità di operatori consentirebbe di offrire risposte più rapide ai cittadini e di limitare il ricorso alle strutture private.

L’appello rivolto alla direzione generale dell’azienda sanitaria è chiaro: rafforzare gli organici delle varie strutture ospedaliere per evitare che i pazienti siano costretti a rivolgersi al settore privato, spesso sostenendo costi aggiuntivi. I cittadini per avere un risultato efficiente e veloce sulla propria condizione di salute non ammettono ritardi per avere il proprio quadro clinico in tempi rapidi.

Secondo quanto emerso, il potenziamento del personale rappresenta quindi una priorità strategica non solo per migliorare la qualità dei servizi, ma anche per difendere il ruolo della sanità pubblica e garantire ai cittadini risposte efficienti e accessibili. Siamo ormai alla concorrenza sfrenata e l’Asp si deve difendere dall’avanzata delle strutture private, è in gioco la sopravvivenza economica dell’ente.