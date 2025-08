Cresce l’attesa per la Terza Edizione del Gala della Poesia a Taurianova, fra memoria, arte e visioni dell’invisibile

Come un moderno Simposio platonico, in cui la parola poetica si fa strumento di verità e bellezza, sabato 9 agosto alle ore 19.00, nella suggestiva cornice del giardino dell’Antica Traccia di Taurianova — città proclamata Capitale Italiana del Libro per l’anno 2024 — avrà luogo la Terza Edizione del Gala della Poesia, raffinata kermesse artistico-letteraria ideata dall’Associazione Culturale Parallelo 38, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Taurianova e della Consulta delle Associazioni della società civile, e il prezioso sostegno della Libreria Pier Giorgio Frassati di Francesco Scarcella.

Sotto la guida intensa e luminosa di Emanuela D’Eugenio e Mariagrazia Arceri, veri e propri mecenati dello spirito contemporaneo, l’evento si propone di offrire non soltanto una serata di versi, ma un’autentica esperienza estetica e filosofica. Sarà infatti la poesia, intesa secondo la lezione di Hölderlin come “abitazione dell’essere”, a costruire un ponte fra visibile e invisibile, fra tempo presente e memoria, fra l’io individuale e la coralità dell’umano.

I Poeti e il legame con i luoghi dell’anima

A intessere questa trama lirica saranno voci differenti ma accomunate da un sentire profondo, quasi pascoliano, nei confronti dei luoghi interiori e dell’identità: Maria Frisina, Michele Petullà, Marzia Matalone, Giovanni Cardona, Maria Fedele, Ilda Tripodi, Simone Francesco Mandarini, Aleandro Fusco e Rocco Polistena si alterneranno in una polifonia di parole e immagini evocative. Le loro liriche racconteranno ciò che per Proust era l’essenza della memoria involontaria: il dettaglio che accende il ricordo, il profumo che spalanca l’infanzia, il verso che restituisce l’eternità all’attimo fuggente.

Alla serata parteciperà anche il poeta Michele Caccamo, figura di rilievo nel panorama poetico italiano, mentre sarà Francesca Sorace, voce narrante, a cucire insieme i momenti della serata con il filo d’oro della narrazione, in un ruolo che riecheggia le muse omeriche, custodi del canto e della memoria.

Una dedica nel segno della memoria

Questa terza edizione del Gala sarà dedicata alla memoria di Lorenzo Pataro, giovane poeta di Laino Borgo, scomparso prematuramente lo scorso febbraio. Già candidato al Premio Strega Giovani, Pataro rappresentava una voce emergente della nuova lirica italiana, capace di coniugare intimità e universalità, in linea con la grande tradizione poetica del Novecento — da Ungaretti a Caproni, da Penna a Zanzotto. La sua assenza si farà presenza viva, come accade per i poeti veri, quelli che continuano a parlare anche dopo il silenzio.

Musica e parola: un’alleanza antica

A impreziosire la manifestazione saranno gli intermezzi musicali del cantautore Domenico Barreca, la cui voce saprà toccare corde profonde dell’animo, accompagnato alle tastiere dal Maestro Riccardo Anastasi. Come nella tragedia greca, dove musica e parola erano indissolubilmente unite per dare forma al pathos collettivo, anche in questa serata l’armonia sonora amplificherà il potere evocativo della parola poetica.

Il Gala della Poesia si conferma così non soltanto un appuntamento culturale, ma un rito laico di riconnessione con il sé e con la comunità, un “luogo dell’anima” dove — come insegnava Rilke — “la poesia non è cosa che si possa scegliere, è qualcosa che accade”. E sabato 9 agosto, a Taurianova, accadrà di nuovo.