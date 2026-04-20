La Polizia di Stato commemora l’Agente Andrea Campagna, vittima del dovere

Questa mattina, a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, si è svolta la cerimonia per il 47° anniversario della scomparsa di Andrea Campagna, Guardia del disciolto Corpo di Pubblica Sicurezza che perse la vita a soli 25 anni, mentre adempiva al proprio servizio, vittima del terrorismo.

Alla commemorazione hanno preso parte il personale della Questura di Catanzaro, i rappresentanti dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione di Catanzaro e il Cappellano provinciale della Polizia di Stato, don Alessandro Nicastro. In sua memoria è stato deposto un cuscino di fiori presso la lapide che ne custodisce le spoglie.

La cerimonia ha rappresentato un momento di raccoglimento e di sentito omaggio a un giovane poliziotto che, partito dalla Calabria, ha sacrificato la propria vita nell’adempimento del dovere.

Breve biografia

Andrea Campagna nacque a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio il 18 agosto 1954. Fin da giovane manifestò una forte vocazione per la divisa. Chiamato al servizio militare, scelse di proseguire nella Polizia, entrando in servizio nel 1974. A soli vent’anni fu assegnato alla Questura di Milano, dove operò presso la DIGOS, svolgendo prevalentemente servizi di scorta e di autista.

Alla sua memoria sono stati dedicati numerosi luoghi e riconoscimenti: la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia e una strada nel suo paese natale portano il suo nome. A Milano, nel luogo dell’attentato, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha posto una lapide, affiancata da una targa in un monumento nella vicina Piazza Miani.

Il 24 settembre 2004 gli è stata conferita la Medaglia d’oro al Merito Civile alla memoria, con la motivazione: «Mentre si accingeva a salire sulla propria autovettura dopo aver espletato il turno di servizio, veniva mortalmente raggiunto da numerosi colpi di arma da fuoco esplosigli contro in un vile agguato, rivendicato poi da un gruppo terroristico. Mirabile esempio di elette virtù civiche ed alto senso del dovere. 19 aprile 1979 – Milano».

Il 13 maggio 2010 gli è stata inoltre conferita la Medaglia d’oro quale vittima del terrorismo.

I Comuni di Milano e Roma gli hanno dedicato rispettivamente il Parco Teramo Barona e il Parco Meda, nel quartiere Pietralata. Il 22 maggio 2015, infine, presso la Questura di Milano è stata inaugurata una sala riunioni a lui intitolata negli uffici della DIGOS.