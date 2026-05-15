La Novità elettorale. A Taurianova nelle prossime consultazioni Comunali sarà possibile richiedere la Tessera Elettorale ai seggi elettorali ubicati nei plessi scolastici

C’è una novità diciamo “sperimentale” che in occasione delle prossime Elezioni Comunali per il rinnovo del Consiglio Comunale sarà possibile richiedere la Tessera Elettorale direttamente ai seggi elettorali ubicati all’interno dei cinque plessi scolastici (Scuola Elementare – Via Corrado Alvaro. Sez. 1-2-3-4-5-6-19; Scuola Elementare – Viale della Pace. Sez. 7-8-9-10-20. Scuola Elementare – Via Gagliardi nella Frazione Amato. Sez. 11; Scuola Media – Via F. S. Alessio. Sez. 12-13-14-15-16 e Via Giovanni XXIII Frazione San Martino. Sez. 17 e 18).

Possono richiedere il rilascio: Gli elettori non ancora in possesso della tessera elettorale; Gli elettori che hanno smarrito, deteriorato o esaurito gli spazi della tessera; Gli elettori che necessitano di aggiornamento per variazioni di indirizzo o sezione. Per il ritiro è necessario presentarsi con documento in corso di validità; è possibile il ritiro anche per familiari conviventi con documento in corso di validità. E gli orari sono: Domenica 24 maggio, dalle 7 alle 13 e dalle 15 alle 22. Lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15.

Grazie al lavoro certosino dei responsabili dell’Ufficio Elettorale Giuseppe Gatto e Bruno Ursida. coordinati dal Capo Area Amministrativa Eleonora Zappone, durante le consultazioni elettorali per le Amministrative a Taurianova sarà possibile abbreviare i tempi con i dipendenti comunali al servizio degli elettori all’interno dei plessi scolastici inerenti ai problemi riguardanti la Tessera Elettorale.