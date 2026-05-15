Basta trasformare il dolore in spettacolo: i Corecom denunciano il mercimonio mediatico della cronaca nera e chiedono tutela immediata per i minori

Il Coordinamento Nazionale dei Presidenti dei Corecom, guidato dalla Coordinatrice nazionale

Carola Barbato e dal Vice Coordinatore nazionale Fulvio Scarpino, esprime forte preoccupazione

per la crescente deriva mediatica che, sempre più frequentemente, sta trasformando la cronaca

nera e giudiziaria televisiva in un modello di narrazione fondato sulla spettacolarizzazione del

dolore umano, sulla reiterazione martellante dei contenuti e sulla mercificazione della sofferenza

delle vittime e delle loro famiglie.

Il diritto di cronaca rappresenta un presidio fondamentale della democrazia e della libertà di

informazione e deve essere sempre tutelato. Tuttavia, altra cosa è l’utilizzo continuo, spesso

morboso, di immagini, ricostruzioni, dettagli privati e particolari intimi che finiscono per

trasformare tragedie umane in un prodotto mediatico seriale.

Negli ultimi mesi si è assistito a una sovraesposizione televisiva senza precedenti di alcuni casi di

cronaca, riproposti quotidianamente su emittenti nazionali e locali, spesso in fasce orarie

pienamente accessibili ai minori e prive di adeguate forme di tutela rispetto all’impatto emotivo e

psicologico dei contenuti trasmessi sui più fragili.

Proprio la protezione dei minori costituisce il punto centrale della riflessione avviata dal

Coordinamento. Bambini e adolescenti vengono inevitabilmente esposti, nelle fasce orarie in cui

tali contenuti vengono prevalentemente trasmessi, a una narrazione caratterizzata da violenza

narrativa, spettacolarizzazione della sofferenza, ricostruzioni invasive della vita privata delle

vittime e rappresentazioni continue del trauma e della paura. Tutto ciò rischia di produrre effetti

profondi sul piano emotivo ed educativo.

I Corecom, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali di tutela dei minori e di promozione di

una comunicazione responsabile, ritengono necessario aprire una nuova e seria riflessione

nazionale sul rapporto tra informazione, cronaca giudiziaria, linguaggi televisivi e tutela dei minori.

Per tali ragioni, il Coordinamento Nazionale dei Presidenti dei Corecom ha inviato una nota ad

AGCOM, affinché l’Autorità possa valutare, nell’ambito delle proprie competenze, ogni iniziativa

utile a rafforzare il rispetto e la tutela dei più piccoli, a partire dalla proposta iniziale di introdurre

un apposito contrassegno di avvertenza, analogo a quello adottato per i film non adatti ai minori.