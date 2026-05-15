Il Sottosegretario Sbarra al Forum Ambrosetti: “il Piano Strategico per il Sud darà coerenza, continuità e direzione allo sviluppo del Mezzogiorno”

Il Sottosegretario di Stato alle politiche per il Sud, Luigi Sbarra, su delega del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è intervenuto questa mattina a Sorrento al Forum “Verso Sud”, promosso da TEHA Group (The European House – Ambrosetti) con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel corso del suo intervento, il Sottosegretario Sbarra ha sottolineato il valore e i contenuti del Libro Bianco Verso Sud elaborato da Ambrosetti. Il volume conferma la crescita economica, produttiva e occupazionale registrata dal Mezzogiorno negli ultimi 4 anni grazie alle scelte del Governo Meloni, centrate su interventi chiari ed efficaci, risorse certe, opportunità concrete.

Sbarra ha quindi evidenziato l’impegno del Governo nella costruzione del Piano Strategico per il Sud, definendolo “un’infrastruttura istituzionale di coordinamento e di visione di lungo periodo”.

“Il Piano – ha aggiunto il Sottosegretario – non intende sostituire le misure già esistenti né entrare in sovrapposizione con le programmazioni settoriali. Nasce, al contrario, per valorizzarle, raccordarle e rafforzarne l’efficacia. Metterà a sistema i risultati già conseguiti attraverso il PNRR, le politiche di coesione, la ZES Unica e altri interventi programmatici come il Piano del Mare, il Piano Mattei e il Piano per le Aree interne. L’obiettivo è di agevolare dialogo e progettualità all’interno di una cornice unitaria, nella quale ciascun soggetto conserverà la propria funzione contribuendo a una strategia comune”.

“Questo metodo – prosegue Sbarra – accompagnerà i lavori della Cabina di regia interministeriale di recente istituzione dedicata al Mezzogiorno, che coinvolge amministrazioni centrali ed enti territoriali”.

Il Sottosegretario ha infine ricordato i risultati ottenuti dal Governo Meloni nel sostegno agli investimenti pubblici e privati nel Sud, richiamando in particolare gli incentivi alla occupazione di giovani, donne e lavoratori svantaggiati, prorogati con l’ultimo Decreto Lavoro, che rafforza le opportunità di impiego soprattutto nel Mezzogiorno.