L’ultima pubblicazione dello scrittore e blogger della nostra testata Giovanni Cardona, è intitolata “La Logica Giuridica” edita per i tipi di Edizioni Scientifiche Giuridiche

La logica giuridica è un tema di grande rilevanza per il pensiero giuridico contemporaneo, rappresentando un punto di connessione essenziale tra la dimensione formale e quella sostanziale del diritto. Il volume di Giovanni Cardona, La logica giuridica, si colloca in questo ambito cruciale, offrendoci un’analisi approfondita e rigorosa delle dinamiche logiche che regolano il ragionamento giuridico e la costruzione delle norme, ma anche delle implicazioni pratiche che tale approccio comporta nel contesto della prassi forense e della decisione giudiziaria.

La logica giuridica non è solo uno strumento per formalizzare il ragionamento, ma costituisce un linguaggio comune attraverso cui i diversi attori del diritto – legislatori, giudici, avvocati e studiosi – possono dialogare. In un sistema giuridico sempre più complesso e stratificato, la capacità di adottare modelli logici precisi è fondamentale per garantire coerenza, trasparenza e prevedibilità, sia nella creazione che nell’applicazione del diritto. L’autore, in questo volume, riesce a unire l’analisi teorica e filosofica della logica giuridica con le sue applicazioni concrete, costruendo un ponte tra teoria e prassi.

Uno degli aspetti più significativi dell’opera è l’attenzione dedicata al rapporto tra la logica giuridica e le altre discipline, in particolare la filosofia, la linguistica e le scienze sociali. Cardona dimostra come il diritto non possa essere isolato dai contesti culturali e linguistici in cui opera, sottolineando che la logica giuridica non è un sistema chiuso, ma una struttura che si adatta e si modella in relazione alle esigenze sociali, alle trasformazioni storiche e ai progressi scientifici. Questo approccio interdisciplinare rende l’opera uno strumento prezioso non solo per i giuristi, ma anche per chiunque voglia comprendere i fondamenti del ragionamento normativo.

Il volume si articola in diverse sezioni, ognuna delle quali affronta un aspetto chiave della logica giuridica. L’autore parte da una ricognizione storica, che ci conduce dalle origini del pensiero logico-giuridico nell’antichità fino ai più recenti sviluppi della teoria della decisione giuridica. Questo excursus storico non è solo un resoconto, ma una chiave interpretativa che permette al lettore di cogliere come i diversi modelli logici abbiano influenzato la concezione del diritto nei vari periodi storici.

In conclusione, La logica giuridica di Giovanni Cardona è un contributo di straordinaria importanza per il panorama giuridico e filosofico contemporaneo. Esso non solo arricchisce la nostra comprensione del diritto come fenomeno razionale, ma ci invita a riflettere sul ruolo della logica nel garantire una giustizia autentica e inclusiva. L’opera, con la sua ampiezza di vedute e la profondità delle sue analisi, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per chiunque voglia comprendere le fondamenta logiche e argomentative del diritto, e per chi aspira a praticarlo con consapevolezza e rigore.

Il lettore che si appresta a sfogliare le pagine di questo volume non troverà solo un manuale, ma una guida illuminante che lo accompagnerà nella scoperta delle strutture profonde del ragionamento giuridico, stimolando al contempo una riflessione critica e costruttiva sul significato del diritto nella società contemporanea.

Il volume “La Logica Giuridica” è reperibile su Amazon.