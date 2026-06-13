La democrazia delle ragioni

Nelle democrazie mature, l’obbligo di motivare le decisioni non è un mero adempimento formale, ma una delle più alte garanzie contro l’arbitrio. Se ciò vale per le sentenze, e vale per gli atti amministrativi, è sempre più evidente che dovrebbe valere soprattutto per quei provvedimenti comunali che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini, sui loro diritti, sulle loro aspettative e, non di rado, sulle loro fragilità economiche. La motivazione, infatti, non è un orpello burocratico: è la diga che trattiene l’acqua torbida del favoritismo, del clientelismo, delle elargizioni discrezionali che, in certi contesti, diventano vere e proprie cambiali elettorali, strumenti di scambio politico che sfiorano – e talvolta oltrepassano – la soglia del penalmente rilevante. La storia insegna che il potere, quando non è costretto a rendere conto, tende a piegarsi verso l’ombra. Già Aristotele ammoniva che la degenerazione della democrazia in demagogia nasce quando il governo dei molti diventa il governo dei più furbi, e non dei più giusti. Machiavelli, con la sua lucidità spietata, ricordava che gli uomini “dimenticano più facilmente la morte del padre che la perdita del patrimonio”: e quale patrimonio è più vulnerabile di quello amministrato da un Comune, dove contributi, sovvenzioni, incarichi, affidamenti e pagamenti possono trasformarsi in strumenti di pressione, di ricatto o di seduzione politica. Senza una motivazione rigorosa, trasparente, verificabile, l’atto amministrativo comunale rischia di diventare ciò che Tacito definiva *instrumentum regni*: un mezzo di dominio, non di governo. E quando il potere locale si piega a logiche di scambio, la comunità intera si ammala. La letteratura lo ha raccontato con anticipo sulla politica: da Dostoevskij, che mostrava come la corruzione nasca sempre da una piccola concessione alla menzogna, fino a Pirandello, che vedeva nella maschera sociale il primo tradimento della verità. Anche la filosofia del diritto, da Kant a Bobbio, ha insistito sul nesso tra legalità e razionalità: una decisione non motivata è una decisione che non può essere controllata, e ciò che non può essere controllato non appartiene allo Stato di diritto. La motivazione degli atti comunali, dunque, non è solo un presidio tecnico, ma un presidio etico. È il luogo in cui l’amministrazione mostra di non avere nulla da nascondere, di non agire per compiacere, di non distribuire risorse come fossero elemosine politiche. È il punto in cui la democrazia si guarda allo specchio e verifica se la sua immagine è ancora riconoscibile. La storia italiana, soprattutto nei territori dove il voto è stato talvolta merce di scambio, dimostra che l’assenza di motivazione apre varchi pericolosi: affidamenti diretti giustificati con formule generiche, contributi concessi senza criteri, pagamenti accelerati per alcuni e inspiegabilmente rallentati per altri, proroghe “per ragioni di urgenza” che durano anni. Ogni volta che la motivazione manca o è apparente, il cittadino non è più uguale agli altri: diventa suddito di un potere discrezionale che decide chi merita e chi no. E quando la discrezionalità non è illuminata dalla ragione, diventa arbitrio. Per questo, la motivazione degli atti comunali dovrebbe essere considerata non solo obbligatoria, ma culturalmente necessaria. Dovrebbe essere il luogo in cui l’amministrazione espone i criteri, confronta le alternative, respinge le pressioni, rende visibile il percorso logico che conduce alla decisione. Dovrebbe essere, come diceva Calamandrei della sentenza, “la prova della giustizia”, il punto in cui il potere si fa parola e la parola si fa responsabilità. In un’epoca in cui la fiducia nelle istituzioni è fragile, la motivazione è l’antidoto più efficace contro la degenerazione del consenso in clientela. È la barriera che impedisce alla politica locale di trasformarsi in un mercato di favori. È, in definitiva, la condizione minima perché il Comune non diventi il luogo dove si compra e si vende il futuro dei cittadini, ma il luogo dove lo si costruisce con equità. E forse, un giorno, come oggi chiediamo ai giudici di motivare le sentenze, chiederemo ai legislatori di motivare le leggi, e ai sindaci di motivare ogni atto che incide sulla vita della comunità. Perché la democrazia non vive di maggioranze, ma di ragioni. E dove mancano le ragioni, comincia il dominio delle convenienze.