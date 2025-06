La Calabria raccontata per immagini da Edward Lear: a Palmi la presentazione dell’opera dello studioso Raffaele Gaetano

C’è una Calabria fatta di odori e colori mediterranei, del rumore delle onde del mare che si infrangono sugli scogli, del fruscio della vegetazione dei boschi. Fatta di musiche e canti popolari, di balli e proverbi. Una Calabria che già nell’Ottocento qualcuno aveva conosciuto e ammirato per la sua unicità e che si è portata nel cuore. È la Calabria raccontata e illustrata da Edward Lear, illustratore e scrittore britannico nato a Holloway, nel Regno Unito, e morto a Sanremo, vissuto nell’Ottocento. Lear ha raccontato la Calabria nelle pagine di due libri, “Diari di viaggio in Calabria e nel Regno di Napoli” e “Diari di un viaggio a piedi – Reggio Calabria e provincia”, opere scritte e illustrate che raccontano lo sguardo dello scrittore sulle città, sui paesaggi naturali, sulla gente di questa terra. Alcune di queste illustrazioni si trovano custodite alla Liverpool Central Library, la biblioteca più grande della città e sono il focus del libro “Per la Calabria selvaggia” dello studioso Raffaele Gaetano, uscito nel 2021 e edito da Laruffa. Attraverso un certosino lavoro di scavo archivistico questo libro di Raffaele Gaetano porta alla luce per la prima volta 109 disegni realizzati da Lear durante quel viaggio in Calabria. Il risultato è straordinario per la non comune qualità esecutiva degli sketche in un’epoca in cui la fotografia non aveva ancora preso il posto della visione diretta. Inoltre, i disegni rappresentano un prezioso tassello per la conoscenza di una regione allora mal nota o forse addirittura sconosciuta. Tra le curiosità legate alla realizzazione di questo volume, ce n’è una davvero singolare: quando Gaetano si è recato alla Liverpool Central Library chiedendo di poter utilizzare le immagini di Edward Lear al fine di realizzare un volume, l’unica cosa che gli è stata chiesta in cambio è stata una copia del suo libro. Gaetano, che è uno dei principali studiosi di Edward Lear, va oltre e ripercorre le tappe del rinvenimento, le idee estetiche dell’artista, il suo gusto per il caricaturale e il grottesco, le fatuità, gli inciampi e gli imbarazzi delle famiglie ospitanti, districando con pervicacia documentaria quei piccoli capolavori nel loro contesto storico. Lo storico Raffaele Gaetano sarà a Palmi domenica 22 giugno alle 18e30 nella villa comunale “Mazzini” (davanti alle statue di Leonida Repaci e Francesco Cilea) e racconterà come è nata questa sua opera. Dialogheranno con l’autore Eugenio Crea e Giuseppe Cricrì.