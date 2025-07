Intimidazione al sindaco di San Nicola Arcella, Rosaria Succurro (Anci Calabria): “Solidarietà incondizionata al sindaco Madeo. I sindaci non si toccano”

“A nome mio e dell’Anci Calabria, esprimo solidarietà incondizionata al sindaco di San Nicola Arcella, Eugenio Madeo, per il grave episodio che ha colpito la sua persona e la propria serenità. I sindaci non si toccano”. Lo dichiara Rosaria Succurro, presidente dell’Anci Calabria, in relazione alla notizia dell’incendio che ha distrutto l’auto del primo cittadino di San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza. “Si tratta – prosegue Succurro – di un fatto inquietante. In attesa che venga chiarita l’origine dell’accaduto, ribadiamo la nostra vicinanza assoluta a chi, come Eugenio Madeo, si dedica ogni giorno al servizio della propria comunità con grande impegno e alto senso delle istituzioni”. “Non possiamo né dobbiamo abituarci a episodi del genere o, ancora peggio, cedere alla rassegnazione. Al collega Madeo – conclude la presidente dell’Anci Calabria – va il nostro sostegno più convinto e l’invito a proseguire con coraggio il suo mandato. Noi siamo e resteremo al suo fianco”.