Incidente stradale in Calabria lungo la SS 106, chiuso temporaneamente il tratto stradale
Apr 24, 2026 - redazione
A causa di un incidente tra due veicoli, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 106 “Jonica”, al km 267,600, a Strongoli, in provincia di Crotone.
Il traffico è momentaneamente bloccato per i mezzi pesanti, mentre i veicoli leggeri vengono deviati in loco.
Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.