Incidente stradale in Calabria lungo la SS 106, chiuso temporaneamente il tratto stradale

Il valore della solidarietà: quattro giovani donano il sangue al Centro Trasfusionale di Rossano Ancora una volta l’esempio dei giovani riesce a stupire e a trasmettere un forte messaggio di senso civico e attenzione verso il bene comune. Paolo Pescia, Chiara Casalnuovo, Daniele Oliveti e Lavinia Pescia hanno deciso insieme di compiere un gesto di […]