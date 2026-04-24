Cuzzupi: “Si dia rapida concretezza al ruolo di Assistente all’autonomia e comunicazione degli alunni con disabilità”

L’audizione che si terrà alla Camera nei prossimi giorni relativa all’istituzione del profilo professionale dell’Assistente per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità, sarà l’occasione per l’UGL Istruzione di lanciare un nuovo “fate presto” alla politica che pare fatichi a trovare una quadra su tale, delicata figura.

Tale grido di allarme parte dal Segretario Nazionale, Ornella Cuzzupi, che si chiede come sia possibile che “un tema di tale spessore, che investe dignità, diritti di libertà e autonomia delle persone, si trascini da tempo in rivoli di discussione senza trovare una definizione per un’esigenza che interessa oltre 200.000 famiglie nel nostro paese”.

“Occorre ricordare – precisa Cuzzupi – come la figura in questione rivesta un delicato e rilevante aspetto per l’inclusione degli alunni con difficoltà. Un ulteriore strumento per superare gli ostacoli che ogni giorno si contrappongono alla piena integrazione dei ragazzi interessati nei contesti educativi, didattici, formativi”.

Il Segretario UGL Istruzione scende anche nei particolari inerenti all’istituzione della figura.

“Innanzitutto occorre che il livello di qualità delle azioni messe in campo dagli Assistenti sia analogo su tutto il territorio nazionale. Non possono, ne devono esistere ragazzi di serie differenti nel nostro Paese. Per realizzare ciò occorre che il personale sia adeguatamente formato attraverso percorsi che garantiscano professionalità e sensibilità. Nel contempo occorre stabilizzare i lavoratori che in tale veste hanno operato per almeno 12 mesi”.

Necessita, inoltre, prendere atto di come sia essenziale, per rendere tutto integralmente funzionale, individuare un Coordinamento Esecutivo Unico che operi in sinergia con le USR sia per quanto riguarda le esigenze territoriali sia per l’eventuale utilizzo – in caso d’insufficienza di organico – di specifiche strutture disposte a fornire il servizio.

“Anche alla luce di considerazioni pratiche, quali il contesto in cui inserire dette figure e il lavoro d’equipe da svolgere nelle aule, occorre che il Coordinamento sia individuato presso il Ministero dell’Istruzione così come risulta necessario l’urgente adeguamento del CCNL Scuola con l’inserimento nella declaratoria dello specifico profilo dell’Assistente.

Vi è poi un discorso di sostenibilità dei costi che il Segretario UGL Istruzione ritiene possa “essere garantita da un’idonea sinergia tra Stato (garante degli obiettivi e datore di lavoro), territori (Enti locali interessati) e, laddove possibile, con l’immissione di capitali attraverso una partnership con società private mettendo sul tappeto una deduzione fiscale su quanto impegnato e un adeguato ritorno d’immagine. Certo è un’idea, ma solo guardando avanti con coraggio, senza remore e pregiudizi potremmo puntare a realizzare quanto serve”.