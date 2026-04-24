Rubano cosmetici e vestiti al centro commerciale, due denunce nel Vibonese. Recuperata refurtiva per oltre 1.200 euro

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia due cittadini di nazionalità georgiana, presunti autori dei reati di furto aggravato e ricettazione.

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno fermato i due soggetti a bordo di un’autovettura, sottoponendoli a perquisizione personale e veicolare. All’esito dell’attività, gli stessi sono stati trovati in possesso di numerosi prodotti cosmetici e capi di abbigliamento, ancora provvisti dei dispositivi antitaccheggio, per un valore complessivo di circa 1.200 euro.

La merce, secondo quanto accertato nell’immediatezza, era stata asportata poco prima da alcuni esercizi commerciali ubicati all’interno di un centro commerciale del Vibonese.

Il materiale rinvenuto è stato recuperato e restituito agli aventi diritto.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, per gli indagati, vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza irrevocabile di condanna.