Gravissimo incidente stradale in Calabria, tre feriti di cui uno in condizioni gravi. Foto

Grave incidente stradale nelle prime ore della mattinata di oggi lungo la Strada Statale 106, all’altezza di Strongoli Marina. Il bilancio è di tre persone ferite, una delle quali in condizioni serie.

L’allarme è scattato poco prima delle 8:00. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cirò Marina, che hanno operato per mettere in sicurezza l’area e soccorrere i coinvolti. In particolare, hanno operato per estrarre una persona ferita dalle lamiere del veicolo e successivamente affidarla al personale sanitario del 118, che ne ha disposto il trasferimento in elisoccorso.

Le altre persone coinvolte sono state trasportate in ambulanza persso una struttura ospedaliera.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri, la Polizia Stradale, il personale Anas e i sanitari del 118, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi utili a ricostruire la dinamica del sinistro.