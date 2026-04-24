Elezioni Reggio Calabria, Cannizzaro presente u candidati delle Circoscrizioni, età media 38 anni, “Il cambiamento parte da novità e competenza”

È stato personalmente il candidato sindaco di Reggio Calabria, l’On. Francesco Cannizzaro a presentare in conferenza stampa i 5 candidati presidente di Circoscrizione della coalizione di Centrodestra. Questi i loro profili:

I CIRCOSCRIZIONE

SIMONE LACAVA

– 26 anni

– Laurea in Economia e Diritto d’Impresa

Giovane professionista dinamico e determinato, Rappresentante presso la Commissione paritetica docenti-studenti presso la facoltà di economia dell’Università Mediterranea, oggi è impegnato come Assistente Locale presso il Parlamento Europeo, esperienza che gli consente di confrontarsi quotidianamente con tematiche istituzionali e politiche di respiro internazionale. Componente del Coordinamento cittadino di Forza Italia Giovani, dove partecipa attivamente alla promozione di iniziative politiche e territoriali rivolte alle nuove generazioni. Si distingue per visione moderna, spirito di iniziativa e forte senso delle istituzioni. Una figura giovane ma già inserita in contesti di alto profilo, pronta a mettere competenza ed entusiasmo al servizio del territorio.

II CIRCOSCRIZIONE

ANTONINO RIPEPI

– 56 anni

– Laurea in Scienze Politiche

Una vita spesa nelle istituzioni e nel rapporto diretto con il territorio. La lunga esperienza maturata presso il Consiglio Regionale della Calabria gli ha consentito di sviluppare competenze amministrative, organizzative e una profonda conoscenza della macchina pubblica. Parallelamente si è distinto nell’associazionismo e nell’impegno sociale, promuovendo iniziative a favore della comunità. Persona concreta, affidabile e sempre disponibile al confronto, conosce da vicino le esigenze dei cittadini e il valore delle risposte efficaci. Una candidatura di esperienza, equilibrio e autentico servizio pubblico.

III CIRCOSCRIZIONE

EMANUELA CHIRICO

– 26 anni

– Laurea in Marketing, Consumi e Comunicazione

Professionista energica e creativa, specializzata in marketing, comunicazione e valorizzazione dei brand. Dopo gli anni di studio e crescita personale vissuti a Milano, ha scelto di tornare a Reggio Calabria portando con sé competenze, entusiasmo e una nuova visione del futuro. Il suo percorso fuori città le ha permesso di confrontarsi con realtà dinamiche e innovative, rafforzando il desiderio di rientrare nella propria terra per contribuire concretamente al cambiamento. Componente del coordinamento cittadino dei giovani di Forza Italia, crede nel valore dei giovani, nelle idee nuove e nella possibilità di costruire opportunità senza dover andare via. Una giovane donna che ha deciso di investire su Reggio, mettendo energia e capacità al servizio della comunità.

IV CIRCOSCRIZIONE

GIUSEPPE CANTARELLA

– 36 anni

– Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali

Professionista di esperienza, con un percorso costruito tra mondo del lavoro, rappresentanza e impegno civile. Dirigente di Forza Italia all’interno del Coordinamento cittadino del partito, da anni opera con competenza nel settore delle telecomunicazioni, maturando solide capacità organizzative e relazionali. Ricopre importanti ruoli dirigenziali sindacali e associativi, distinguendosi per leadership, equilibrio e capacità di dialogo. Sempre vicino alle persone e alle esigenze reali del territorio, considera il confronto e l’ascolto strumenti fondamentali per ottenere risultati concreti. Una figura autorevole e radicata nella comunità, capace di unire esperienza e passione.

V CIRCOSCRIZIONE

CATERINA PITASI

– 49 anni

– Avvocato

Professionista stimata, con una lunga esperienza forense costruita su competenza, equilibrio e senso di giustizia. Nel corso degli anni ha affiancato cittadini, famiglie ed enti, dimostrando attenzione concreta ai bisogni delle persone e capacità di affrontare questioni complesse con serietà e sensibilità. Ha inoltre promosso formazione e iniziative legate ai diritti, alla legalità e all’inclusione sociale. La sua candidatura nasce da un percorso di impegno reale e da una forte idea di servizio verso la comunità. Una figura autorevole, preparata e profondamente vicina al territorio.