Rotary Club Gioia Tauro al servizio della comunità

Il convegno-dibattito “Fragilità ossea e usura articolare: prevenzione, diagnosi e nuove frontiere nell’osteoporosi e nell’osteoartrosi” si è concluso con un risultato che va oltre le aspettative, confermando ancora una volta la capacità del Rotary Club Gioia Tauro di interpretare pienamente la propria missione di servizio alla comunità.

La sala “Le Cisterne” ha accolto un pubblico numeroso e attento, che ha partecipato non solo come spettatore, ma come protagonista attivo dell’incontro. Sin dai primi interventi istituzionali, si è percepito un clima di forte interesse e sensibilità verso temi di grande rilevanza sociale e sanitaria.

Il momento centrale dell’evento è stato caratterizzato dall’intervento del Dott. Prof. Biagio Zampogna, che ha saputo coniugare rigore scientifico e capacità divulgativa, rendendo accessibili argomenti complessi e stimolando una riflessione concreta sulla prevenzione e sulla qualità della vita. La sua relazione ha acceso un dibattito dinamico, fatto di domande puntuali, curiosità e condivisione di esperienze da parte del pubblico.

Ne è nato un confronto autentico, empatico e coinvolgente, in cui il dialogo tra relatore e partecipanti è stato continuo e spontaneo. Questo scambio ha rappresentato il vero valore aggiunto dell’iniziativa: non una semplice esposizione, ma un momento di crescita collettiva, in cui informazione e consapevolezza si sono intrecciate con l’ascolto e la partecipazione.

Fondamentale anche il contributo dei moderatori, che hanno guidato il confronto mantenendo vivo il ritmo del dibattito e favorendo un’interazione costante tra platea e relatori.

L’evento ha così incarnato perfettamente lo spirito rotariano: promuovere conoscenza, creare connessioni, generare impatto concreto sul territorio. La forte partecipazione e il livello qualitativo degli interventi testimoniano una comunità pronta a mettersi in gioco su temi fondamentali per il benessere collettivo.

Una serata riuscita sotto ogni profilo, che lascia non solo soddisfazione, ma anche la consapevolezza di aver seminato valore.