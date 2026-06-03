Inaugurazione dell’Aggregazione Funzionale Territoriale di Gioia Tauro

Esprimo grande soddisfazione per l’inauguazione dell’Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) di Gioia Tauro, un servizio atteso da tempo e che rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento della sanità territoriale che prevede la gestione dei pazienti in carico dei medici dell’ambito Gioia Tauro – Rizziconi per prestazioni non differibili.

Ho seguito personalmente e sin dall’inizio con grande impegno l’intero percorso che ha portato all’attivazione dell’AFT, mantenendo un costante confronto con i vertici dell’Azienda Sanitaria, con il Direttore del Distretto Tirrenico dell’ASP dott. Barillaro e con i medici di medicina generale del territorio. Ho messo a disposizione la mia delega per favorire l’individuazione di una soluzione concreta che consentisse l’attivazione dell’AFT nel più breve tempo possibile e dopo numerosi incontri, interlocuzioni e sopralluoghi, si è giunti alla scelta di collocare l’AFT all’interno dell’ospedale cittadino, una decisione che considero particolarmente strategica, perché consentirà una migliore gestione dei codici bianchi e contribuirà a “snellire” l’attività del Pronto Soccorso garantendo ai cittadini risposte più rapide e appropriate.

Il prossimo obiettivo sarà l’attivazione del triage del Pronto Soccorso, già previsto ma non ancora operativo, ciò consentirebbe una migliore comunicazione con le famiglie e maggiore serenità per i cittadini riducendo le tensioni che si registrano nelle aree di attesa.

Con la stessa determinazione che ha portato all’apertura dell’AFT inaugurata oggi, auspico che si possa raggiungere al più presto un accordo tra la Regione e le organizzazioni sindacali dei pediatri, affinché si possa realizzare l’AFT PEDIATRICA che consentirebbe di offrire servizi più vicini ed efficienti alle famiglie, rafforzando la prevenzione e l’assistenza ai bambini sul territorio.

Continuerò a impegnarmi affinché il nostro territorio possa contare su servizi sanitari sempre più efficienti, accessibili e vicini alle esigenze della comunità.

Il sindaco Simona Scarcella dichiara che l’inaugurazione di oggi dimostra che quando si lavora con determinazione e collaborazione istituzionale, i risultati arrivano.

Dott.ssa Giusi Magno

Delegata alla Sanità

Amministrazione avv. Simona Scarcella