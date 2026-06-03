Taurianova, adesso è tutto pronto per una “Alba Nuova”: ufficializzata la squadra degli Assessori del Sindaco Romeo. NOMI e FOTO

A poco più di una settimana dalla proclamazione il neo sindaco di Taurianova Domenico Romeo detto Mimmo (per tutti), uscito vittorioso dalle urne il 24 e 25 maggio scorso, ha ufficializzato il suo esecutivo con l’assegnazione delle deleghe e la pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune (Decreto Sindacale n. 10 del 03/06/2026). Nessuna sorpresa rispetto a quanto avevamo anticipato qualche giorno fa, una squadra nuova composta per la maggior parte da facce nuove nella politica amministrativa, seppur alcuni si erano candidate nelle scorse elezioni amministrative, ma senza successo. Tra i nuovi assessori comunali spicca più di tutti il nome di un “giovane emergente” come Fausto Siclari che avrà diverse deleghe, dopo l’avventura ultradecennale al fianco di Roy Biasi nel centrodestra, una breve esperienza amministrativa con il centrosinistra, eccolo rientrare alla base tra le fila del centrodestra con Romeo, il quel si è dichiarato pubblicamente di Forza Italia durante le fasi della campagna elettorale. Sicuramente un uomo al suo fianco con una bagaglio enorme di esperienza amministrativa, insieme a una squadra che dovrà farsi le ossa sul campo taurianovese, intriso da mille problematiche e con un bilancio molto disastroso, da come abbiamo avuto modo di leggere sia nella delibera della Corte dei Conti che nella Relazione di gestione redatta dalla passata Amministrazione. Mentre il vicesindaco è un giovane di San Martino, Domenico Marzico, e che la memoria ricordi non c’era mai stato nessuno come vicesindaco di una frazione a Taurianova, sarebbe nei fatti (con il beneficio di essere smentiti) la prima volta nella storia di Taurianova. Secondo alcune nostre indiscrezioni tra gli assessori eletti anche in Consiglio Comunale (Marzico, Raso e Sicari), seppur non obbligatoriamente per i Comuni fino a 15 mila abitanti di dimettersi, al contrario si dimetteranno per lasciare spazio ai primi non eletti (Arena, Brigandi e Bellantonio).

Adesso Domenico Romeo, “vogliamo dire”, ha una sua squadra pronta per dare un impulso diverso rispetto al suo predecessore, così com’è stato detto più volte durante la campagna elettorale. In attesa del comizio di ringraziamento del sindaco Romeo e del primo Consiglio Comunale post Biasi, diamo uno sguardo alla nuova squadra con le rispettive deleghe.

Francesco Marzico, Assessore con delega di Vicesindaco si occuperà di “Frazione San Martino, Sport, turismo e spettacolo”.

Fausto Siclari, Assessore con delega ai “Servizi manutentivi, Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia, SUAP, Edilizia Residenziale pubblica, Servizio idrico integrato, Igiene ambientale e Cimiteri”

Antonio Sicari, Assessore con delega a “Frazione Amato e Attività produttive e mercatali”

Anna Raso, Assessore con delega alla “Pubblica istruzione, Smart city, Politiche sociali e Contrade”

Maria Concetta Valotta, Assessore con delega alla “Cultura, Biblioteca, Associazionismo, Politiche giovanili e Legalità”.

Le deleghe pesanti ce l’ha il “giovane” più esperto come Siclari e per il resto, attendiamo questa “Alba Nuova” per Taurianova, augurando un buon lavoro a tutti!