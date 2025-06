Inaugurazione del nuovo Municipio di San Demetrio Corone a tagliare il nastro il Presidente della Repubblica di Albania, S.E. Bajram Begaj

Sarà inaugurata venerdì 27 giugno 2025, alle ore 18:00 in via Dante Alighieri, la nuova sede della

Casa comunale di San Demetrio Corone, sita nei locali dell’elegante e prestigiosa “Villa

Marchianò”, costruita agli inizi del 1900 e, oggi, completamente restaurata nel pieno rispetto

dell’efficientamento energetico, dall’Amministrazione Comunale Madeo.

A tagliare il nastro assieme al Sindaco Ernesto Madeo ci sarà il Presidente della Repubblica di

Albania, S.E. Bajram Begaj.

All’inaugurazione saranno presente anche il Vescovo dell’Eparchia di Lungro, S.E.R. Mons. Donato

Oliverio, insieme a tanti rappresentanti delle istituzioni civili, religiose e militari del territorio.

E’ un momento storico per la comunità sandemetrese, il Comune per la prima volta apre i propri

uffici nel cuore del paese, in prossimità di “Piazza Monumento”, principale luogo di incontro e

partecipazione del paese.

Villa Marchianò oltre a divenire il cuore politico e amministrativo della cittadina arbëreshë, ospiterà

al suo interno una pinacoteca assortita con opere d’arte di maestri pittorici importanti, quali Franco

Azzinari, ed Ibrahim Kodra, Giuseppe Marchianò, Federico Braile, Maria Credidio e tanti altri

ancora, sculture lignee dello scultore Hevzi Nuhiu, affreschi ed il bellissimo abito da sposa della

tradizione arbёreshe: il costume di gala detto “llambador” per la luminosità dei filamenti d’oro, che

costituisce ancora oggi uno degli elementi distintivi dell’identità arbëreshe.

Un luogo suggestivo in cui si fondono arte, storia e identità della comunità.

Un nuovo capitolo per l’intero paese, che onora la propria storia e la cultura arbëreshe con spirito

civico e senso di appartenenza.

«Siamo fieri – dichiara il primo cittadino Ernesto Madeo – di condividere questo importante

momento con tutta la comunità, che finalmente, dopo più di cinquant’anni, potrà godere di una

nuova Casa comunale nel centro del paese, in una struttura importante e vetusta che oggi coniuga

eleganza, efficienza e sicurezza. Per San Demetrio Corone questa inaugurazione non deve costituire

un punto d’arrivo bensì un volano per crescere ancora, e proprio a noi amministratori spetta credere

nella ripresa e nel potenziamento delle nostre risorse. Sono certo che questo momento di orgoglio

rappresenta un punto di forza per crescere, guardare al futuro e preservare la bellezza del nostro

borgo».

Un appuntamento importante, dunque, per la comunità di san Demetrio Corone che continua a

mantenere viva la lingua, i riti e i costumi arbëreshë, in dialogo costante con i popoli dei Balcani e

con l’Albania in particolare.