Il Vescovo di Cosenza in visita ai pazienti della Terapia Intensiva dell’Ospedale Annunziata

Ago 11, 2025 - redazione

Nel pomeriggio di oggi, il Vescovo di Cosenza, Monsignor Giovanni Checchinato, si è recato presso l’Ospedale Annunziata a far visita ai pazienti ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva. Ad accoglierlo il Direttore della UOC, prof Andrea Bruni e il Coordinatore infermieristico ff dr. Domenico Cardamone.
All’indomani degli episodi di intossicazione botulinica che hanno colpito la comunità, il Vescovo ha ritenuto importante portare ai malati e agli operatori un segno tangibile di vicinanza per esprimere, a nome dell’intera comunità diocesana, un sentito ringraziamento agli operatori sanitari per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati quotidianamente nella cura delle persone.
Monsignor Checchinato ha fatto visita a tutti i pazienti e si è intrattenuto con i familiari ai quali ha indirizzato parole di conforto e vicinanza, registrando da questi, sentimenti di gratitudine per i medici e gli operatori della Terapia Intensiva dell’Annunziata per la loro competenza, professionalità e umanità. 
Rivolgendosi all’equipe medico–sanitaria, il Vescovo ha sottolineato l’importanza del loro lavoro e dell’impegno quotidiano nei percorsi di assistenza soprattutto nei reparti ad alta intensità di cura.
“Il vostro – ha dichiarato – è un esercizio di resistenza molto importante ed  è segno concreto di speranza per chi affronta la sofferenza e la malattia”.

