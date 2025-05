Il tour della Longevity Run 2025 del Policlinico Gemelli fa tappa per la prima volta in Calabria

ROMA (ITALPRESS) – È partito lo scorso weekend a Pistoia il tour della Longevity Run 2025, il progetto della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, con il patrocinio di Sport e Salute, che ha l’obiettivo di prevenire le patologie legate all’invecchiamento, promuovere l’adozione di uno stile di vita adeguato e incentivare l’esercizio fisico per migliorare le condizioni dello stato di salute della popolazione. Grande successo per la prima tappa che ha aperto le danze del nuovo tour con screening gratuiti per un check up a 360 gradi sulla salute dell’individuo. E il prossimo weekend la Longevity Run approda per la prima volta in Calabria, ad Amendolara, in provincia di Cosenza, con incontri scientifici, check up gratuiti, screening, consulenze con medici specialisti e domenica la Longevity Run, la corsa amatoriale su un percorso interamente pianeggiante e adatto a tutti.

Ad ospitare l’iniziativa il Comune di Amendolara, con il patrocinio dell’Asp di Cosenza. Nel dettaglio, alle ore 18, presso la Sala Consiliare “Umberto Pagano” si terrà il workshop scientifico “Le sfide della longevità”, al quale interverranno il Sindaco di Amendolara, Maria Rita Acciardi, Pasqualina Straface, Consigliere Regionale e Presidente della 3.a Commissione consiliare “Sanità, Attività sociali, culturali e formative”, il Dott. Saverio Mirarchi, Vice Presidente Area Sud Lega Nazionale Dilettanti e Presidente Lega Nazionale Dilettanti Calabria, e Francesco Laviola, Direttore UOC Programmazione e Controllo Gestione ASP Cosenza. Il convegno, introdotto da Davide Tucci, UOS Ingegneria Clinica Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, vedrà la partecipazione del Professor Francesco Landi, Direttore del Dipartimento Scienze dell’Invecchiamento, Ortopediche e Reumatologiche, Direttore della UOC Medicina Interna Geriatrica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Ordinario di Medicina Interna e Geriatria all’Università Cattolica del Sacro Cuore, e del Dott. Riccardo Calvani, Ricercatore Università Cattolica del Sacro Cuore.

Sabato, dalle 9.00 alle 18,00, in Piazza Giovanni XXIII ad Amendolara avranno luogo i Longevity check-up gratuiti eseguiti con gli specialisti della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS – Università Cattolica, finalizzati a monitorare i fattori di rischio cardiovascolare e valutare lo stato di stato di salute della popolazione. Domenica 25, a partire dalle ore 9, presso la Marina di Amendolara, si svolgerà l’evento clou, la maratona amatoriale Longevity Run. La longevità non è un dono di natura ma si conquista passo dopo passo, proprio come si conquista il traguardo alla fine di una corsa. Per questo motivo i medici del Policlinico A. Gemelli e i ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore hanno realizzato il progetto “Longevity Run”, al fine di sensibilizzare i cittadini ad assumere stili di vita salutari ed incoraggiare la prevenzione cardiovascolare.

“Dal punto di vista scientifico – spiega il professor Francesco Landi – un ottantenne che continua a fare esercizio fisico e una corretta alimentazione, ha la stessa performance di un cinquantenne sedentario. Ciò significa che noi possiamo guadagnare trent’anni di autonomia e performance. Longevity Run – continua il professor Landi – è una missione del terzo settore di Policlinico Gemelli e Università Cattolica per diffondere in tutta Italia il messaggio dell’importanza della salute e della prevenzione, fattori indispensabili per una longevità di successo. Siamo soddisfatti di aver portato per la prima volta in Calabria questa nuova tappa che testimonia come la manifestazione Longevity run vuole essere sempre più in prossimità della popolazione per migliorare, attraverso sport e corretti stili di vita a tutte le età, lo stato di salute dei cittadini”.

Gli eventi Longevity Run uniscono in un solo luogo: Informazione – mirata a sottolineare l’importanza della prevenzione cardiovascolare e dell’adottare stili di vita salutari mirati a migliorare la salute della popolazione; Check-up – occasione per monitorare gli 8 principali fattori di rischio cardiovascolare (Pressione Arteriosa, Glicemia, Colesterolo, BMI, Dieta, Esercizio Fisico, Fumo, Sonno) e rivalutare il proprio stato di salute; Sport – una giornata di eventi sportivi che culmina con la Longevity Run, un allenamento collettivo di corsa; Ricerca- anche grazie alla Longevity Run può andare avanti la ricerca sulla longevità e sui corretti stili di vita.

