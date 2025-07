Il sindaco di Cinquefrondi Conia condanna fermamente l’intimidazione subita dalla Cooperativa “Valle del Marro”

Il sindaco Michele Conìa esprime ferma condanna per il vile gesto intimidatorio e danneggiamenti subiti dalla cooperativa sociale Valle del Marro-Libera Terra che nella Piana di Gioia Tauro (Reggio Calabria) opera sui campi sequestrati alle cosche ed è, da oltre 21 anni, un laboratorio di impegno e cittadinanza attiva.

Di fronte al progetto criminale il sindaco Michele Conìa esprime la sua solidarietà, vicinanza e sostegno attivo, e quella dell’intera popolazione di Cinquefrondi, schierandosi al fianco della cooperativa ed esorta a continuare nel solco di un impegno costante per la costruzione di un’economia più giusta, fondata sui diritti, sulla trasparenza e sulla solidarietà. Contro la paura si continui a lavorare per la giustizia, per la memoria attiva e il diritto ad un lavoro dignitoso.