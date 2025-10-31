Il Fatto in Calabria. Litigio per un’auto parcheggiata sulla pista ciclabile, 66enne accoltellato, fermato un 22enne

La Polizia ha fermato il 22enne ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio avvenuto stamattina a Crotone. Secondo quanto ricostruito, A.F., il giovane sottoposto a fermo, avrebbe accoltellato un 66enne al termine di una lite scaturita per futili motivi. In particolare, i due avrebbero litigato per un’auto parcheggiata sulla pista ciclabile in via Cappuccini all’angolo con via Crea, nel centro di Crotone. La vittima è stata attinta da un’arma da taglio, all’altezza della schiena, ed immediatamente trasportato presso il locale ospedale, dove non è in pericolo di vita. L’autore dell’aggressione, invece, si è poi dileguato a bordo della propria autovettura.

Immediatamente è scattato il piano intensificato di controllo del territorio, con posti di blocco effettuati sulle arterie principali della città; contestualmente veniva presidiata la Statale 106 ad opera della Polizia Stradale. Ricostruita nell’immediatezza la dinamica dei fatti, gli Agenti delle Volanti hanno identificato compiutamente l’autore del reato. La tempestività dell’intervento ha consentito di individuare l’auto con la quale il presunto responsabile del tentato omicidio ha cercato di sottrarsi alla cattura. Il 22enne, ritenendo di non essere stato identificato, si sarebbe recato presso la propria abitazione verosimilmente per costruire un alibi, dove pochi istanti dopo è arrivato personale delle Volanti che, avendo notato l’auto, ha circondato la zona al fine di precludere una possibile fuga. Gli agenti hanno dunque fatto irruzione all’interno dell’abitazione traendo in arresto il responsabile. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato condotto presso il proprio domicilio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le ulteriori determinazioni.