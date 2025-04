Il consigliere comunale di Mendicino, Chiara Palamara, nominata nel CdA del Consorzio Valle Crati

Con decreto presidenziale del Consorzio Valle Crati , il consigliere comunale di Mendicino Chiara Palamara è stata nominata consigliere d’amministrazione del Consorzio Valle Crati.

La città di Mendicino ha un ruolo strategico significativo, soprattutto nel contesto della pianificazione territoriale e dello sviluppo locale. La posizione di Mendicino, è considerata cruciale per lo sviluppo economico e sociale dell’area urbana. La partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa è fondamentale per la democrazia, per questo sono sicuro che la dott.ssa Chiara Palamara, con il suo entusiasmo giovanile, darà un contributo significativo per la crescita del Consorzio Valle Crati. Lo dichiara il Presidente del Consorzio Valle Crati Avv. Maximiliano Granata.