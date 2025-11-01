Intervento Rapido del Vicesindaco Carmelo Versace sulla SP1 a Gioia Tauro

DI CLEMENTE CORVO

Grazie alla segnalazione fatta ieri su Approdo Calabria, in meno di 24 ore il Vicesindaco della Città Metropolitana, Carmelo Versace, ha messo in sicurezza il muro sulla SP1 a Gioia Tauro che rappresentava un grave pericolo per la sicurezza dei cittadini. Il muro è stato messo in sicurezza e sarà demolito al più presto.

Un intervento tempestivo e efficiente

È stato fatto in tempi record, nonostante fosse il giorno di Ognissanti, mettendo in evidenza il lavoro efficace e la sensibilità del Vicesindaco Carmelo Versace nei confronti della sicurezza dei cittadini. Questo intervento dimostra che la Città Metropolitana è attenta e reattiva alle esigenze della comunità.

Finalmente un intervento dopo decenni

Finalmente, dopo diverse decine d’anni che esiste questo pericolo, qualcuno ha preso i provvedimenti necessari per metterlo quantomeno in sicurezza, con la consapevolezza di demolirlo al più presto. È un sollievo per tutti i cittadini che quotidianamente transitano su questa strada.

Un ringraziamento al Vicesindaco

Vogliamo esprimere un sentito ringraziamento al Vicesindaco Carmelo Versace per la sua pronta risposta e per l’impegno che sta mettendo nel migliorare le condizioni delle strade della Piana di Gioia Tauro. La sua origine oppidese gli permette di comprendere meglio le esigenze della comunità locale.

Un esempio da seguire

Questo intervento è un esempio da seguire per tutti gli amministratori pubblici, che dovrebbero sempre mettere al primo posto la sicurezza e il benessere dei cittadini. Speriamo che questo sia solo l’inizio di una serie di interventi positivi per la nostra comunità.

