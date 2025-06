Granata(Valle Crati): Operazione Trasparenza,Alfonso Gallo (Kratos) fornisca i costi sostenuti delle annualità 2020,2021,2022 e giustifichi il principio di rotazione nella gestione dei lavori

Dopo l’incontro con i sindacati per il licenziamenti plurimi avvenuti nell’ultimo biennio, serve una operazione trasparenza nel settore della depurazione. Sulla Tariffa segmento fognario-depurativo agglomerato consortile Cosenza-Rende: proposta tariffaria secondo il metodo regolatorio MTI-3 e rendicontazione costi realmente sostenuti dal concessionario. Ad oggi, però, la società Kratos s.c. a r.l., nonostante le reiterate richieste e sollecitazioni degli uffici consortili, non ha fornito al Consorzio Valle Crati ad oggi alcuna rendicontazione dei costi realmente sostenuti nelle annualità 2020, 2021 e 2022, né ha effettuato il conguaglio annuale dei costi realmente sostenuti rispetto ai costi preventivati in fase di predisposizione della tariffa inerente il segmento fognario-depurativo per l’aggiornamento Cosenza-Rende. Per questi motivi bisogna procedere con urgenza agli opportuni chiarimenti, per l’allineamento della tariffa da applicare al segmento fognario-depurativo dell’agglomerato Cosenza-Rende. Serve anche chiarezza sulle Procedura di affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria. E’ chiaro, quindi, che in ogni affidamento devono essere garantiti il rispetto dei principi di concorrenza, di economicità, di efficienza e di rotazione rispetto agli affidatari dei lavori e che a tali principi è anche assoggettata l’azione del Concessionario socità Kratos s.c. a r.l.. E’ da verificare se la società Kratos s.c. a r.l. negli affidamenti ha rispettato i principi summenzionati. Nel caso di mancato rispetto di detti principi il concessionario versa in una situazione di violazione di legge e mancata osservanza della legittimità degli atti posti in essere. il sottoscritto Presidente ha sempre perseguito nell’attualità il proprio ruolo istituzionale perseguendo i principi di legalità, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione anche nei rapporti con il concessionario e proprio a proposito del rispetto di tali principi a cui sono chiamati tutti i pubblici amministratori convocherò in questi giorni, con il consiglio d’amministrazione in audizione Alfonso Gallo, amministratore della Kratos, affinchè fornisca al Consorzio Valle Crati tutti gli opportuni chiarimenti. Lo dichiara il Presidente del Consorzio Valle Crati Avv. Maximiliano Granata .