Granata(Valle Crati): “Depurazione, chiarimenti sul piano di rientro del comune di Cosenza. I debiti di Cosenza non possono essere spalmati sugli altri comuni”

Con lettera prot. nr. 1137 del 09 luglio 2025 ho richiesto chiarimenti al concessionario Kratos scarl sulla stipula dell’accordo di piano di rientro e dei pagamenti, pe un importo di 3 milioni di Euro, sottoscritto tra il concessionario ed il comune di Cosenza in data 13/06/2025, sollecitando nella mia qualità di Presidente del Consorzio Valle Crati a voler fornire tempestivamente tali informazioni e tali dati al concedente, stante l’interesse pubblico al corretto procedimento fognario depurativo portato avanti da questo consorzio. E’ stato richiesto altresì di voler informare il consorzio circa l’avvenuto pagamento della prima rata da parte del medesimo comune pari a 300.000,00 Euro, avente scadenza il 30 Giugno 2025 del suddetto accordo di piano di rientro e dei pagamenti, producendo relative quietanze di pagamento del bonifico bancario. Ho rammentato al Dott. Alfonso Gallo, amministratore della Kratos scarl, che non ha fornito nell’attualità le informazioni e i dati per consentire al consorzio valle crati, attraverso i propri uffici il relativo controllo pubblico, quasi come se in quest’ultimo periodo, il medesimo concessionario volesse per facta concludentia esercitare anche il ruolo e le competenze pubbliche del concedente (sic!) .

Ho sempre rappresentato che il mancato pagamento dei servizi fognari depurativi da parte del Comune di Cosenza al concessionario Kratos scarl, può ingenerare rilevanti squilibri a carico degli altri comuni consorziati che in quanto aderenti al Consorzio Valle Crati, cosi come il comune di Cosenza, potrebbero ritrovarsi ingiustamente spalmati i debiti non onorati cosi come già avvertito in passato, con il caso della Fisia Italimpianti spa. Nella mia qualità di Presidente del Consorzio Valle Crati non consentirò che i debiti non onorati per i servizi di cui ha beneficiato il Comune di Cosenza vengano spalmati in addebito agli altri comuni consorziati secondo il principio della solidarietà dei consorziati. Desta preoccupazione tale situazione rilevato che attualmente il comune di Cosenza si trovi nell’ambito di un piano di rientro ex art. 268 TUEL concesso dal ministero competente con prescrizioni e pertanto soggetto a un continuo monitoring pubblico. Lo dichiara il Presidente del Consorzio Valle Crati Avv. Maximiliano Granata .