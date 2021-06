Tragedia vicino Roma, morti anziano e due bambini colpiti da spari in strada

ROMA (ITALPRESS) – Tragedia ad Ardea, sul litorale vicino Roma, dove un anziano e due bambini sono morti dopo essere stati centrati da colpi di arma da fuoco sparati in strada. L’autore del gesto, un 34enne con problemi psichici, si è barricato nella sua abitazione accerchiata dai carabinieri dove dopo alcune ore è stato trovato morto. La sparatoria è avvenuta intorno alle 11. Dopo l’anziano, ha spiegato l’assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D’Amato, “il primo a non farcela è stato il più piccolo, poi purtroppo è mancato anche il secondo”. Gli operatori intervenuti sul posto, anche con l’elisoccorso, hanno impiegato tutti gli sforzi possibili per salvare le vittime con ripetuti tentativi di rianimazione, ma la situazione era apparsa fin da subito compromessa.

