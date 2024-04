Un mese di aprile molto “contraddittorio” dal punto di vista meteorologico con temperature estive e poi ancora invernali, sbalzi termici improvvisi che hanno da una parte invogliato a fare il cambio di stagione e poi subito dopo riprendere i piumoni e maglioni.

Ma da questo weekend in Calabria e su tutta la Regione, cambierà nuovamente tutto con un aumento termico generale anche se, come dicono gli esperti sarà di breve durata, in quanto ci attende una perturbazione per il giorno della festa dei lavoratori con ancora un abbassamento delle temperature e qualche fenomeno temporalesco.

Intanto attendiamo questo fine settimana con un probabile innalzamento delle temperature di almeno 10°, si prevedono picchi anche nella Piana di Gioia Tauro e non mancherà la tentazione di qualche bagno pre-stagionale, come è accaduto d’altronde nelle settimane scorse quando ci fu un clima estivo.