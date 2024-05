Oggi alle ore 10,30, presso la Chiesa del Rosario di Taurianova, ci sarà la presentazione del libro “Il RIFLESSO DEGLI EROI. Storie di uomini al servizio della Nazione”, organizzato in sinergia dalle Associazioni culturali Parallelo 38 e Risveglio Ideale, nell’ambito di “Taurianova legge”, il festival del libro che rientra all’interno della splendida cornice di “Taurianova capitale italiana del libro 2024”. All’evento saranno presenti gli autori, il Generale di Corpo d’Armata dell’Arma dei Carabinieri, Andrea Rispoli, e il Maggiore Marco Catizone.

Il Generale C.A. Rispoli, prima di assumere il Comando delle Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, che ha raccolto l’eredità del glorioso Corpo Forestale dello Stato, ha ricoperto numerosi incarichi di comando nel territorio nazionale, tra i quali il Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden” a Napoli, la Legione CC Calabria, la Legione CC Lazio, il Comando CC presso il Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nonché incarichi di stato maggiore sia presso il Comando Generale dell’Arma che presso lo Stato Maggiore della Difesa.

Il Maggiore Catizone, dopo il periodo formativo, ha ricoperto incarichi di natura operativa in provincia di Torino, Reggio Calabria (Taurianova) e Roma. Oggi è Aiutante di Campo del Generale Rispoli, quando questi è stato comandante interregionale di Napoli e ad oggi del Cufa.

Nel corso della manifestazione interverranno il Presidente dell’Associazione Parallelo 38, Dott,ssa Emanuela D’Eugenio, il Presidente dell’Associazione Risveglio Ideale, On. Angela Napoli, il Vice-Presidente della Regione Calabria, Dott.ssa Giuseppina Princi, il Procuratore della Repubblica di Palmi, Dott. Emanuele Crescenti, il sindaco di Taurianova, Rocco Biasi e il Presidente della Consulta delle Associazioni, Avv. Anna Maria Fazzari. A moderare l’incontro sarà il giornalista, Arcangelo Badolati.



Il libro “Il riflesso degli eroi” è una raccolta di storie di impegno civile, di atti di eroismo, di sacrifici, di uomini al servizio della Nazione, alcuni celebri, altri meno conosciuti. La vita militare rimanda a numerosi episodi di uomini e donne in divisa che, per indole oltre che per dovere, hanno messo a rischio la propria incolumità per tutelare vite altrui, difendere una missione o raggiungere un obiettivo superiore. Sono uomini e donne attenti agli altri, che si identificano nell’uniforme che indossano e nei valori che ne discendono, pronti ad intervenire contro i crimini e le prevaricazioni. L’Arma dei Carabinieri ha sempre avuto, sin dalla sua nascita nel 1814, un ruolo da protagonista nelle varie fasi della storia nazionale. Dietro una divisa c’è tanto addestramento, disciplina, propensione all’altruismo e spirito di abnegazione. Attraverso alcuni dei momenti più importanti della storia d’Italia parla della lotta al brigantaggio, della Grande Guerra, della resistenza al nazi-fascismo, della lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, delle attività all’estero e dei caduti di Nassirya, culminando nelle azioni di alcuni carabinieri “eroi di tutti i giorni” che vigilano e si sacrificano quotidianamente per consentire una ordinata, sicura e libera vita civile del nostro Paese.