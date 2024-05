di Pino Pardo

La “vecchia” Chiesa di Santa Lucia – prezioso patrimonio storico della città di Taurianova di assoluto valore artistico, appena messa a nuovo dopo la radicale ristrutturazione – è stata inaugurata alla presenza di S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Alberti, Vescovo della Diocesi Oppido-Palmi, che dopo il rituale taglio del nastro e un breve discorso di augurio è giunto al momento solenne della benedizione.

Oltre ad un folto pubblico – parte del quale non ha potuto assistere direttamente all’evento considerata la modesta capienza della chiesa – rimasto fuori sul sagrato, tante le autorità presenti: il Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Dr. Giuseppe Zimbalatti; l’Ispettore scolastico regionale, Dr.ssa Pasqualina Zaccaria; il Dott. Giovanni Calogero, responsabile della Scuola di formazione professionale dell’ASP di Reggio di Calabria; il dirigente dell’Istituto scolastico, “G. Renda” di Polistena, Prof. Antonio D’Alterio ed in rappresentanza del Comune di Taurianova l’Assessore allo Sport Cultura e Spettacolo Massimo Grimaldi.

L’avvenimento si è aperto con il discorso inaugurale e di benvenuto da parte dell’Arciprete Don Cesare Di Leo che ha voluto ringraziare il Maestro Cettina Nicolosi, vera promotrice ed autentico deus ex machina del progetto, Natale Princi, anch’egli artefice nella realizzazione del restauro della vecchia cappella e Carmelita Caruso che ha messo a disposizione la sua arte.

La manifestazione è stata allietata dalle musiche eseguite dall’Orchestra “La Nuova Verdi” – diretta dai Maestri, Cettina Nicolosi e Andrea Calabresi – resa ancora più interessante dalla presenza di diversi artisti calabresi: il soprano, Cristina Alviano, che ha interpretato l’Ave Maria di Schubert, il cantautore Jack Alviano, il quale, per l’occasione, ha interpretato un nuovo brano: una vera, sentita preghiera alla Madonna dal titolo “Ninna nanna a Maria”, nonché il cantante Domenico Barreca, che si è esibito con il brano “Sogna ragazzo sogna” di Roberto Vecchioni; Giandomenico Stumpo, che con la sua tromba solista, ha dato saggio di bravura; il fisarmonicista pluripremiato, Lorenzo Albanese, che con alcuni suoi virtuosismi ha incantato la platea ed infine l’Oboe di Luca Cavaliere.

La vecchia Cappella – ribattezzata come “Chiesa di Santa Lucia degli artisti all’Immacolata”, di cui la città di Taurianova deve essere orgogliosa, dopo il restauro ricevuto – si avvia a diventare punto di riferimento per le tante iniziative che in futuro verranno promosse in quel luogo, sia sotto l’aspetto artistico-musicale che culturale; nota é l’appassionata dedizione volta alla ricerca del nuovo degli artisti. La società, in effetti, ha bisogno di artisti essi rendono anche un servizio sociale qualificato a vantaggio del bene comune. Ora favorevole è la concomitanza del titolo di “Capitale del libro” di recente assegnato alla città di Taurianova con la “struttura” che andrà a proporsi come momento propizio di coniugazione tra fede e arte, quest’ultima, considerata espressione della religiosità di un popolo. Arte e bellezza, dunque, come trampolino per aiutare l’uomo a varcare la soglia della speranza unendo il mondo dell’arte e quello della fede.