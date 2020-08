Stamani in un articolo pubblicato da una testata regionale, dove veniva riportato che tra i due candidato a sindaco di Taurianova nella competizione elettorale del prossimo 20 e 21 settembre, ossia il candidato del centrodestra Daniele Prestileo e l’ex sindaco Fabio Scionti ci fosse una presunta “competizione al vetriolo”. Cosa non vera per il candidato del centrodestra Prestileo, il quale ha voluto smentire categoricamente quanto riportato, come afferma lo stesso, “alcuni giorni fa ha augurato (con una nota stampa) a tutti i candidati a sindaco (inclusi i consiglieri) un sincero in bocca al lupo”.

Inoltre Prestileo ha voluto rimarcare la questione che la sua, “sarà una campagna elettorale basata sulla spiegazione dei programmi, non sulle offese e/o insulti”.

Prestileo rivolgendosi al suo passato da ex consigliere comunale dell’ultima maggioranza comunale, precisa che nonostante abbia apposto la sua firma per la sfiducia, “non ho mai avuto nulla di personale contro il candidato Scionti” e che, “non condividere una linea politica esula dai rapporti personali”. Conclude il candidato a sindaco di Taurianova che “Siamo in una competizione elettorale dove ho avversari politici, non nemici”.

(GiLar)