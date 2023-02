Davvero grande soddisfazione per il risultato elettorale ottenuto alle primarie per il Partito Democratico su Borgia. Una forte affermazione per il segretario del Circolo cittadino ELISABETH SACCO, eletta quale componente dell’Assemblea Nazionale DEM.

La direzione cittadina ringrazia gli elettori che si sono recati a votare e che ancora una volta hanno scelto di riporre la loro fiducia nel segretario e sindaco di Borgia Elisabeth Sacco, simbolo di tenacia, di affidabilità e competenza per la sua pluriennale esperienza partitica ed amministrativa.

Nel suo nuovo incarico sarà simbolo di garanzia per il Partito DEM calabrese e in modo particolare sarà espressione del collegio 02 che comprende i comuni facenti parte delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e che ha scelto a larga maggioranza la mozione rappresentata da Stefano Bonaccini.

Siamo altresì sicuri che il Segretario Elisabeth Sacco, con il suo prezioso lavoro, contribuirà ad impegnarsi per l’unità e la crescita del Partito, mai per la divisione.

Cogliamo l’occasione per ringraziare i vertici DEM calabresi per aver scommesso sulla figura del nostro Segretario cittadino Elisabeth Sacco e siamo lieti di formulare alla nostra nuova segretaria Elly Schlein i migliori auguri di buon lavoro.

Direzione PD BORGIA