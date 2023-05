“Questa mattina ho partecipato alla cerimonia con la quale le terrazze del Liceo Classico ‘Bernardino Telesio’ di Cosenza sono state intitolate alla memoria di Jole Santelli, figura straordinaria, amica autentica, prima presidente donna della Regione Calabria.

È stato per me un onore prendere parte con grande emozione a questo bellissimo momento – e ringrazio le sorelle di Jole, Paola e Roberta, per il pensiero che hanno avuto nel volermi coinvolgere -, nel ricordo di una persona speciale, per me punto di riferimento politico e personale sin dai primi anni in Parlamento.

Una cerimonia che non a caso è stata calendarizzata nella data del 23 maggio, nella Giornata nazionale della Legalità, a voler ricordare ancora una volta l’impegno di Jole Santelli contro la mafia, contro la ‘ndrangheta, contro ogni forma di criminalità organizzata, e per una giustizia giusta.

Anche per queste ragioni all’inaugurazione era presente, il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, che ha risposto alle domande poste dai numerosi studenti che hanno partecipato a questa iniziativa.

Jole con la sua forza straordinaria e la sua determinazione manca tantissimo a tutti noi e soprattutto alla sua Calabria. Ha lasciato in questo mondo una grande eredità”.

Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.