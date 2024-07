Riflettere sulla relazione tra il patrimonio culturale custodito nei musei e il territorio di cui fanno parte è stato l’obiettivo dell’incontro organizzato dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia, Catanzaro e Crotone e promosso dal comune di Tropea che ne ha ospitato l’evento nel complesso Santa Chiara e che ha visto tra il pubblico gli operatori turistici del territorio. Oggi, sempre più, i musei si integrano profondamente nella vita urbana, diventando autentici punti di riferimento. Le strategie per la gestione museale devono aspirare a unire la comunità, a stimolare la competitività e a potenziare il benessere generale. Risulta sempre più evidente come questi spazi non si limitino a esporre opere d’arte, ma svolgano un ruolo centrale nel promuovere e celebrare la diversità artistica e culturale del territorio. I musei fungono da ponte tra il contesto fisico in cui sono situati e il vasto panorama artistico che rappresentano. Devono assumersi la responsabilità di stabilire legami con associazioni, fondazioni, istituzioni scolastiche, imprese e altre realtà locali, favorendo sinergie e collaborazioni proficue.

In apertura i saluti della commissione straordinaria in seno al comune di Tropea rappresentata dal Viceprefetto Roberto Micucci, e a seguire il saluto del sindaco di Soriano Calabro Antonino De Nardo e Sergio Pititto di Pizzo Calabro.

Dopo i saluti il Prefetto Paolo Giovanni Grieco nel suo intervento ha sottolineato come le strutture museali svolgano un ruolo strategico per il territorio, sono promotori di una partecipazione attiva della collettività, stimolo alla creazione di nuova cultura, fonte di nuova economia, sviluppo territoriale, turismo sostenibile. L’obiettivo è quello di fare rete per rendere più noti gli attrattori culturali della provincia attraverso i distretti culturali, ha proseguito Pietro Falbo Presidente della Camera di commercio, attraverso un modello di sviluppo locale che a Vibo Valentia si deve sfruttare per attrarre un turismo più consapevole delle tante bellezze presenti sul territorio. I lavori sono proseguiti con la presentazione della collezione di arte contemporanea “Limen” ospitata all’interno della Camera di Commercio da parte di Raffaella Gigliotti Funzionaria dello stesso ente, del Museo archeologico nazionale di Vibo Valentia e Mileto da parte del Direttore Maurizio Cannatà e del Polo Museale di Soriano Calabro dalla direttrice Mariangela Preta. Le conclusioni dell’evento sono state affidate ad Ugo Picarelli direttore e fondatore della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, il quale ha sottolineato che aprirsi al territorio deve essere una vera e propria missione per i beni culturali, promuovere il patrimonio culturale è espressione di valori, di coesione sociale e di sviluppo economico a beneficio dei territori con un occhio di riguardo ai più giovani su cui puntare per far crescere la Calabria. L’incontro è stato moderato dalla giornalista Carmen Bellissimo.