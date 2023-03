Secondo posto a Kvitfjel e Coppetta di discesa per Goggia

KVITFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia si piazza al secondo posto nella discesa libera di Kvitfjell, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La fuoriclasse bergamasca si arrende alla sola norvegese Kajsa Vicjhoff Lie, che terminando in 1’32″36 distanzia la lombarda di 29 centesimi. Completa il podio la svizzera Corin Suter, terza a 0″41. Goggia, vice-campionessa olimpica di specialità a Pechino, si ‘consolà però con la sua terza Coppetta di discesa consecutiva, la quarta complessiva (riuscì nell’impresa anche nel 2018): la slovena Ilka Stuhec, la concorrente più diretta, finisce infatti alle sue spalle, quarta a 0″61. Fa festa anche la statunitense Mikaela Shiffrin, alla quale basta la quinta piazza (+0″79) per mettere in bacheca la sua quinta Coppa del Mondo in carriera dopo quelle conquistate nel 2017, 2018, 2019 e 2022. Settima Federica Brignone a 85 centesimi da Lie, 13esima Elena Curtoni a 1″13, 15esima Laura Pirovano a 1″27; 26esima Nicol Delago a 2″03, fuori dalle trenta Nadia Delago, 33esima a 2″62.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).