Un altro drammatico incidente tinge di sangue le strade calabresi. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto sulla SS106 nel Catanzarese, a Santa Caterina dello Ionio, è segnato da un’altra vittima, una donna di 84 anni. Tre le vetture coinvolte, una Mercedes 190 e due Audi A3. Dalle prime notizie pervenute sono dieci in totale gli occupanti delle vetture.

Tre feriti sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto in ospedale mentre un passeggero della Mercedes è deceduto sul colpo. Sul posto ci sono i carabinieri per gli adempimenti di competenza mentre l’intervento dei Vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. La SS106 al momento chiusa sl transito in ambedue i sensi di marcia.