Ritorna come ogni estate la rassegna “Uno sguardo dalla Torre” nei giardini del resort Torre Sant’Antonio, torre cavallara inserita nel Codice Carratelli, situata a Santa Caterina dello Ionio, CZ.

La manifestazione quest’anno alla sua ottava edizione ha ottenuto il patrocinio della Regione Calabria, del Comune di Santa Caterina ed è stata inserita all’interno del calendario del FAi.

Riconoscimenti molto importanti a riprova della valenza di una iniziativa che ha puntato sin dalla prima edizione a mettere in evidenza le eccellenze del nostro territorio.

Inizieremo con lo scrittore Vitaliano Fulciniti che venerdì 19 luglio alle 19, presenterà la sua spystory “Il viaggio e la mente”

Dialogherà con l’ autore la Morfopsicologa e Criminologa Maria Antonietta De Francesco.

Il 20 luglio presenteremo il Codex Purpureus Rossanensis: la professoressa Achiropita Tina Morello presenterà “Codex Purpureus Rossanensis”, un’analisi di uno dei più antichi manoscritti del Nuovo Testamento..

Torre Sant’Antonio, presente anche all’interno del famoso “Codice delle Meraviglie di Romano Carratelli”, è una delle circa cinquanta Torri di avvistamento ancora in buono stato in Calabria.

Info e prenotazioni : +39 329 033 5432