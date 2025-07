Cittanova, capitale dell’estate con il concerto ( gratuito) di Fedez. Una ricaduta di marketing spaventosa per la città. Ci sono commercianti che per la serata del 12 agosto stanno facendo scorta di prodotti per 6 mesi

Quello che mi ha colpito più di tutto un tabaccaio di Cittanova intervistato da Approdo per una televisione nazionale. Ecco quello che ha detto: ” Mi è già successo con J-Ax ,abbiamo venduto in una serata sigarette per 6 mesi. Per Fedez prevediamo di più. Dunque in un giorno vendono per 6 mesi, cosa si può dire a questo commerciante. Non ci sono più posti in alberghi e B&B per il giorno di Fedez. Dalla vicina Tropea, l’associazione dei commercianti riuniti si stanno organizzando con ogni mezzo per portare i giovani delle loro strutture al concertone di Cittanova, per quella sera non ci sono bibite e panini che bastano. Oltre , naturalmente allo stocco. Fedez è gratis ed i giovani questo lo sanno benissimo. Ad organizzare l’evento clou delle estate calabrese la pro loco di Pino Gentile e Francesco D’agostino il patron dell’azienda Stocco&Stocco. Inutile non riconoscerlo, D’agostino ha una marcia in più, il concerto di Fedez ,una spaventosa ricaduta di marketing per la sua città e per la sua azienda. Mentre i commercianti iniziano a guardare le previsioni del tempo per non rovinare il grande evento economico per la cittadina ai piedi dell’aspromonte. Invece a Cittanova c’è un assessore “intelligente ” che addirittura si mette di traverso. E’ sempre lo stesso, quello che parla in un modo ed agisce diversamente. Siamo alla negazione della politica. L’invito del direttore di Approdo vale sempre al signor Sgambaterra per una intervista sul nostro quotidiano online. Lo aspettiamo a braccia aperte.

La festa nazionale dello Stocco è stata per 24 anni punto di riferimento e di sostegno di qualsiasi maggioranza dal colore politico differente dal centrosinistra al centrodestra. Come dargli torto. Hanno fatto bene i sindaci negli anni a tutelare gli interessi dei propri cittadini e commercianti. Purtroppo alla follia non c’è rimedio. Ci sono sindaci di grandi comuni che hanno provato in tutti i modi per convincere D’agostino a spostare la location del concerto gratuito di Fedez. Ma D’agostino ha declinato con garbo…continua