Il Fiat 500 Club Taurianova diventa maggiorenne!

Anche quest’anno Domenica 6 Luglio, come da diciotto anni, si svolgerà il raduno delle Fiat 500 d’epoca nella città di Taurianova, che oramai affezionata alla piccola utilitaria Torinese, accoglie oltre 150 vetture provenienti da tutte le province della Calabria e della Sicilia.

La chiave di ogni successo è la passione, e questo il Fiat 500 Club Taurianova lo sa bene, perché da 18 anni a questa parte, è sempre presente ai raduni limitrofi e non, pronto ad onorare con le proprie cinquine i raduni organizzati dagli altri club; fino ad arrivare ad un grande traguardo: quest’anno si celebrerà il 18esimo raduno, un evento molto importante e significativo per tutti gli appassionati di questo club, che guidati dal presidente Salvatore Alessi, ogni anno curano con amore e dedizione un a manifestazione tanto attesa da tutti i Cinquecentisti che fin dalla mattina presto si mettono a bordo delle proprie vecchie 500 per raggiungere Piazza Macrì addobbata a festa per l’occasione. La giornata proseguirà con una sfilata per le vie più importanti del paese, suonando e facendo rombare i motori, fino a raggiungere il ristorante Medmea a Rosarno, dove si svolgerà il pranzo e saranno consegnati premi, targhe e riconoscimenti a tutti i partecipanti.

La piccola grande vettura di casa Fiat è stata in grado di unire centinaia e centinaia di appassionati durante tutti questi anni, dai più grandi ai più piccini. La passione verso questa automobile che motorizzò l’Italia non smette mai di crescere, proprio come questo storico club, che con questo nuovo raduno divenuto finalmente maggiorenne, può orgogliosamente raccontare 18 anni di storie su quattro ruote!