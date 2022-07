I temi della sanità devono essere affrontati in modo costante, condiviso e circostanziato. Occorre ritrovare unità e condivisione dei contenuti a tutela del diritto alla salute di tutti i cittadini.

Non si può pensare di congedare documenti discussi da pochi che non rappresentano la sintesi di una discussione rappresentativa e condivisa.

Sarebbero forzature che non appartengono alla cultura democratica e che contribuiscono solo ad accelerare lo sfascio della sanità territoriale di cui certamente non sono responsabili i Sindaci. Stamane la dott.ssa Di Furia ha dato buca all’incontro programmato a Gioia Tauro. Di fronte a questo urge riaggiornare l’incontro ed estenderlo al Governatore della Calabria Roberto Occhiuto che non può far finta che non stia succedendo nulla sul territorio, e farlo con uno specifico e ben chiaro ordine del giorno:

“Rilancio dell’ospedale di Polistena e della sanità pubblica della Piana”

Fuori da questa prospettiva significa parlar una lingua diversa oltre che portare i cittadini verso l’azzeramento dei servizi ospedalieri nella Piana di Gioia Tauro.